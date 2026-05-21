מתיחות אווירית: משרד ההגנה של בריטניה חשף את אחת מהתקריות האוויריות החמורות ביותר שאירעו בשנים האחרונות בשמי אירופה. לטענת הבריטים, שני מטוסי קרב רוסיים ביצעו תמרונים מסוכנים והתקרבו "באופן חוזר ומסוכן" למטוס סיור לא חמוש של חיל האוויר המלכותי הבריטי, שטס מעל הים השחור.

התקרית המטרידה התרחשה במהלך החודש שעבר. על פי דיווח ברשת ה-BBC, התקרית החלה כאשר מטוס קרב רוסי מתקדם מסוג Su-35 התקרב למטוס הריגול והסיור הבריטי – בואינג מדגם RC-135 'ריבט ג'וינט'. התקרבותו של המטוס הרוסי הייתה כה אגרסיבית, עד שהיא הפעילה את מערכות החירום האוטומטיות של המטוס הבריטי וגרמה להשבתה מיידית של מערכת הטייס האוטומטי שלו. אם לא די בכך, מטוס קרב רוסי נוסף מסוג Su-27 הצטרף להתגרות. לפי הדיווח, מטוס זה חלף לא פחות משש פעמים בסמוך מאוד למטוס הבריטי, כשהוא מגיע בשלב מסוים למרחק אפסי ומעורר אימה של שישה מטרים בלבד מחרטום המטוס הבריטי. בלונדון הדגישו כי מטוס הסיור היה במהלך טיסה בינלאומית שגרתית לחלוטין, שכל מטרתה הייתה לסייע באבטחת האגף המזרחי של ברית נאט"ו, ולא היווה כל איום.

שר ההגנה הבריטי, ג'ון הילי, הגיב בחריפות לאירוע ושיבח את "המקצועיות יוצאת הדופן" שהפגין צוות הטייסים הבריטיים מול הפרובוקציה. את התנהלותם של הטייסים הרוסים כינה השר "בלתי מתקבלת על הדעת".

"זהו עוד מקרה של התנהגות מסוכנת ובלתי מתקבלת על הדעת מצד טייסים רוסים כלפי מטוס לא חמוש שפעל במרחב אווירי בינלאומי", אמר הילי. הוא הזהיר כי "הפעולות הללו יוצרות סיכון חמור לתאונות ולהסלמה אפשרית".

עם זאת, שר ההגנה הבהיר נחרצות: "האירוע הזה לא ירתיע את מחויבותה של בריטניה להגן על ברית נאט"ו, על בעלי בריתנו ועל האינטרסים הביטחוניים שלנו מפני תוקפנות רוסית".

בעקבות התקרית, משרד ההגנה הבריטי פנה לשגרירות רוסיה בלונדון ודרש ממנה לגנות את התנהלות הטייסים. במשרד ההגנה הבריטי ציינו כי האירוע האווירי משתלב במגמה רחבה יותר של התגברות התוקפנות הרוסית באזור, והזכירו כדוגמה פעילות חשודה של צוללות רוסיות בסמוך לתשתיות תקשורת ואנרגיה תת-ימיות חיוניות של בריטניה בים הצפוני.