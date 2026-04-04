כיכר השבת
מדענים מזהירים: עברנו את יכולת הנשיאה של דור הארץ

מחקר בינלאומי רחב היקף קובע כי מספר בני האדם החיים כיום על פני כדור הארץ גבוה בהרבה מיכולת הנשיאה הטבעית של המערכת האקולוגית | לטענת החוקרים, האוכלוסייה העולמית - שמנתה בראשית 2026 כ-8.3 מיליארד איש - חורגת ביותר מפי שלושה מהיקף בר־הקיימא של כ-2.5 מיליארד בני אדם בלבד | הם מזהירים כי עשרות שנים של שימוש מואץ בדלקים מאובנים והפקה בלתי מרוסנת של משאבים דחקו את גבולות הסבילות של הפלנטה (בעולם)

15תגובות
גדילה באוכלוסייה העולמית (צילום: Shutterstock)

מחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת Environmental Research Letters והובל על ידי פרופ’ קורי ברדשו מאוניברסיטת פלינדרס שבאוסטרליה, בחן נתוני אוכלוסייה עולמיים המשתרעים על פני יותר ממאתיים שנה. באמצעות מודלים של צמיחה אקולוגית, מצא הצוות כי עד שנות ה־50 של המאה ה־20 גדלה האוכלוסייה העולמית בקצב הולך וגובר - ככל שמספר האנשים גדל, כך גברו החדשנות והניצול האנרגטי, אשר בתורם דחפו להתרחבות נוספת.

אך בשנות ה־60 חל מפנה: שיעור הגידול החל להאט, אף שהאוכלוסייה עצמה המשיכה לגדול. "זיהינו את תחילתו של מה שאנחנו מכנים 'שלב דמוגרפי שלילי'," הסביר ברדשו. "זה הרגע שבו הוספת אנשים אינה מזרזת עוד את קצב הצמיחה, אלא להפך."

לפי התחזיות, אם מגמה זו תימשך, תגיע אוכלוסיית העולם לשיאה בין השנים 2065 ל־2075 - בין 11.7 ל־12.4 מיליארד בני אדם - אם לא שתתייצב או תחל לרדת.

הפער העצום בין רמת האוכלוסייה הצפויה לבין רמת הקיימות שנקבעה, מוסיפים החוקרים, מתאפשר רק בזכות ניצול יתר של מאגרי טבע, קרקעות ואנרגיה. "כדור הארץ פשוט אינו מצליח לעמוד בקצב שבו אנו צורכים משאבים," מזהיר ברדשו.

הקשרים סביבתיים ומה הלאה

ניתוח הנתונים הראה כי גודל האוכלוסייה מסביר חלק גדול יותר מהשינויים בעליית טמפרטורות, פליטות הפחמן וטביעת הרגל האקולוגית מאשר צריכה לנפש לבדה. המשמעות: גם גידול מספרי וגם רמת הצריכה אחראיים יחד להתחממות הגלובלית ולפגיעה במערכות החיים על פני הכדור.

החוקרים - בניהם החוקר הוותיק פרופ’ פול ארליך מאוניברסיטת סטנפורד, לצד עמיתים מאוניברסיטאות קיימברידג’, מערב אוסטרליה וקליפורניה - מדגישים כי אין מדובר בתחזית לאסון מיידי, אלא באזהרה חמורה מפני הידרדרות הדרגתית. הם קוראים לממשלות לשנות במהירות את דפוסי הייצור, האנרגיה והחקלאות, ולתכנן מחדש את מערכות הצריכה והאוכלוסייה העולמיות.

"החלון לפעולה מצטמצם, אך עדיין יש מקום לתפנית משמעותית - אם המדינות ישתפו פעולה," סיכם ברדשו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (64%)

לא (36%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
שטויות
בוב
11
שמתם לב שבתמונה הראשים של כולם למטה (הטלפון)? אוי אוי אוי הדור של היום...
סבתא שלך
10
אל דאגה , בקרוב יום הדין , זה יקח הרבה...
אליה
9
משעם להם, מנסים למצוא בעיות לנושאים שלא קשורים לבני אנוש כלל. גלם לפני כ200 שנה הזהירו המדענים שלא יהיה מספיק מזון וכמות הגללים של הסוסים ברחובות יהיה מעבר ליכולת, אבל מנהיג העולם דואג יופי יופי לפלנטה שלו והגיע המהפכה התעשייתי שהביא גדולי מזון עצומים במקום לחרוש בחמור, והגיעו כלי הרכב הממונעים שהחל
בועז
חונקקקק ומדוייק כל כך!
יודע דבר
8
בס"ד כרגיל. כל המדענים תומכי דילול האוכלוסין
הצדיק ממדינת סדום
7
רק שלא תתפלק עוד איזה קורונה בגלל זה
צוקי
6
גם לאתרים החרדים משווקים כתבות של דילול אוכלוסין. איכס
יוני
קראתי את הכתבה. לא מצאתי קריאה לדילול אוכלוסין. הקריאה היא להשתמש באנרגיה בתבונה. לדעת להשתמש במשאבים בצורה נכונה. "תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם לקחת אין מי שיתקן אחריך"
אבי
ה' אומר "מילאו את הארץ וכיבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמים", והם אומרים שכדור הארץ כבר לא מכיל... יש את זה ביותר מטומטם וכפרני...?
שפוי
5
אנחנו צריכים להביא ילדים לפי האמונה שלנו ולא לפי השטויות שכתבו כאן ,רק הקדוש ברוך הוא קובע
אורי וייס
4
בדיוק, מקווה שזה יהיה אחרי שאמות.
אמיתי
3
הכדור לא פרייר ,זו מערכת מאוזנת ,הזיהוי הראשון היה איידס ,הסיבוב הבא יהיה קשה ומהיר ,לפחות חצי מאוכלוסית האדם תיכחד מתי ? לא יודע
הבוחר

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר