מיקרוסופט: פתרנו את בעיית ההזיות של הבינה המלאכותית

מיקרוסופט הודיעה השבוע על השקת Critique, תכונה חדשה במערכת Microsoft 365 Copilot Researcher, המיישמת גישה של "ביקורת רב-מודלית": מודל ה-GPT מנסח את התגובה לשאילתת מחקר, ואילו Claude - מודל הבינה המתקדמת מבית Anthropic - בוחן אותה לעומק, מאמת את המידע, בודק ציטוטים ומתקן פערים לפני שהתוצאה מועברת למשתמש.

לדברי ג’ארד ספאטארו, סמנכ"ל השיווק של תחום AI בעבודה בחברה, בעתיד המנגנון צפוי לפעול גם בכיוון ההפוך, כך ש-Claude יפיק את הטיוטה ו-GPT יבצע את הביקורת. לפי מיקרוסופט, הבדיקות הראשוניות הראו שיפור של 13.8% במדד DRACO, מדד בינלאומי לאיכות מחקר עמוק, מה שממקם את הכלי מעל מתחרים מובילים בתחומי המחקר הבנוי על בינה מלאכותית - בהם OpenAI, Google, Anthropic ו-Perplexity.

בנוסף ל-Critique, החברה השיקה מצב חדש בשם Council Mode, המאפשר להשוות בזמן אמת בין תגובות של מספר מודלים במקביל, במטרה לספק למשתמשים שקיפות ויכולת בחירה באיזה מנגנון להשתמש.

המהלך הוא חלק מדחיפה רחבה יותר של מיקרוסופט לעבר "בינה רבת-מודלים" - שילוב בין מערכות AI שונות לשם שמירה על דיוק, אמינות ואובייקטיביות גבוהה יותר. בתוך כך השיקה החברה גם את Copilot Cowork, כלי מבוסס-סוכן (agentic) המאפשר האצלת משימות מורכבות ומתמשכות ל-Copilot בתוך סביבת העבודה של Microsoft 365. הכלי מבוסס על טכנולוגיית Cowork של Anthropic, וזמין כעת במסגרת תוכנית הגישה המוקדמת Frontier.

העדכונים הללו מגיעים על רקע מאמצי מיקרוסופט להגביר את אימוץ Copilot בקרב ארגונים. ברבעון הכספי השני לשנת 2026 דיווח המנכ"ל סאטיה נאדלה על 15 מיליון מנויים בתשלום, המהווים כ-3.3% בלבד מתוך 450 מיליון משתמשי Microsoft 365 עסקיים. אף שמדובר בצמיחה של 160% משנה לשנה, הנתון ממחיש כי הדרך להטמעת ה-AI בעבודה היומיומית עדיין ארוכה. לפי החברה, תכונות כמו Critique נועדו להפחית "הזיות" טקסטואליות (hallucinations) ולחזק את אמון המשתמשים.