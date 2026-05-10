"ביי ביי": טראמפ במתקפת תמונות בינה מלאכותית עם מסרים לאיראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם סדרת פוסטים לוחמנית המלווה בתמונות AI המציגות את השמדת הכוחות האיראניים במפרץ. טראמפ השווה את הכטב"מים המופלים ל"פרפרים" והציג את הצי האיראני שקוע בקרקעית הים, זאת כחלק מלחץ פומבי על טהרן לחתום על הסכם מדיני תחת איום בהחרפת התקיפות הצבאיות (חדשות)

בזמן שהעולם עוקב בדריכות אחר המגעים בין וושינגטון לטהרן, נשיא ארצות הברית בחר להעביר הלילה (בין שבת לראשון) מסר תקיף ויוצא דופן דרך הרשת החברתית "Truth Social".

בסדרת פוסטים המלווים בתמונות שנוצרו בבינה מלאכותית (AI), הציג הנשיא את עליונותו הצבאית של הצי האמריקני אל מול האיומים האיראניים במפרץ, תוך שימוש בשפה ציורית ולוחמנית.

התמונות שפרסם טראמפ מציגות תרחישי קרב ימיים ואוויריים בצורה גרפית מובהקת. באחת התמונות נראית משחתת אמריקנית המשגרת קרני לייזר אדומות המפוצצות כטב"מים בשמיים, תחת הכותרת "ביי ביי, כטב"מים".

בפוסט אחר, השווה טראמפ את נפילת הכטב"מים האיראניים לים לנפילתם של פרפרים, כשהוא מצרף תמונה סוריאליסטית של פרפרים כחולים ההופכים לכלי טיס בוערים וצוללים אל הגלים.

טראמפ אף הגדיל לעשות כשפרסם תמונה של "הצי האיראני" כשהוא שקוע כולו בקרקעית הים, לצד השוואה מספרית שמטרתה להעליב את ממשלי אובמה וביידן אל מול "ההישגים" של כהונתו.

הרקע למתקפה הדיגיטלית הזו הוא חילופי אש שאירעו לאחרונה במיצרי הורמוז, שם טענה ארצות הברית כי השמידה כוחות איראניים שניסו לתקוף משחתות אמריקניות. טראמפ, שכינה את המבצע הצבאי "Epic Fury" (זעם אפי), ממשיך להחזיק בקו הסברתי של "עוצמה דרך שלום", כשהוא טוען כי רק הלחץ הצבאי המסיבי יביא את לחתום על הסכם סופי.

באחת התמונות נראה טראמפ עצמו כשהוא עומד על סיפון ספינת מלחמה, לבוש באפוד מגן עם דגל ארצות הברית, וצופה במשקפת על הצי האיראני הבוער באופק – דימוי שנועד לשדר שליטה מוחלטת בנעשה בזירה.

