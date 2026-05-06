עוצמה טכנולוגית בשטח

במסלול עוקף קונגרס: ארה"ב מחמשת את ישראל בעוצמות פלדה ולייזר

מזכיר המדינה מרקו רוביו אישר עסקאות נשק ב-8.6 מיליארד דולר לישראל ולקטאר באמצעות סעיף חירום. המהלך כולל מערכות לייזר מסוג APKWS של תאגיד BAE וטילי פטריוט, שנועדו להבטיח יתרון צבאי מוחלט מול איומי איראן הגוברים במזרח התיכון (תקיפה והגנה)

מערכת הפיקוד והשליטה במחנה סקופילד, הוואי.| צילום: צילום: הדף הרשמי של X של צבא ארצות הברית

בצעד חריג המעיד על דחיפות ביטחונית גבוהה, הפעיל מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו סעיף חירום מיוחד כדי להזרים מערכות נשק אסטרטגיות למזרח התיכון. העסקאות רחבות ההיקף כוללות אספקת אלפי ערכות לייזר מדויקות ומערכות הגנה אווירית מתקדמות לישראל ולקטאר, בצעד שנועד לחזק את בעלות הברית האמריקניות מול האיומים האיראניים המתגברים.

על פי הנתונים שפורסמו, תאגיד BAE Systems יספק כ-10,000 ערכות לייזר מסוג APKWS לישראל ולקטאר. מערכות אלו מהוות מהפכה טכנולוגית בשדה הקרב - הן הופכות רקטות "טיפשות" לחימושים מונחים בדיוק כירורגי, מה שמאפשר פגיעה מדויקת במטרות תוך צמצום נזק סביבתי משמעותי.

קטאר מתחמשת במערכות פטריוט מתקדמות

במקביל לעסקת הלייזר, תרכוש קטאר מערכות הגנה אווירית מסוג "פטריוט" בשווי של כ-4 מיליארד דולר. כידוע, חיל הים האמריקני הגדיל לאחרונה את רכש המיירטים שלו מ-12 טילים בלבד ליותר מ-400 תוך שנה אחת, בעקבות הלקחים מהמערכות ב ובאוקראינה.

לצד איחוד האמירויות, המדינות יקבלו גם שדרוגים משמעותיים ליכולות האיסוף המודיעיני שלהן. המטרה האסטרטגית ברורה: יצירת חומת מגן אזורית מלוכדת מול האיומים הגוברים מצד טהרן ושלוחותיה, תוך שימור היתרון הצבאי האיכותי של ישראל והשותפות האסטרטגיות במפרץ.

מערכת הגנה אווירית בפעולה| צילום: צילום: חיל האוויר הגרמני

אסטרטגיית החירום של רוביו

החלטתו של רוביו להשתמש בסעיף צורכי החירום משקפת את הדחיפות שרואים בוושינגטון לחיזוק בעלות הברית. גורמים בממשל הבהירו כי אין מדובר רק בעסקת מכירה, אלא במרכיב קריטי בשימור היתרון הצבאי האיכותי של ישראל ושאר השותפות האסטרטגיות באזור.

הקבלנים המרכזיים בעסקה - BAE Systems, RTX (ריית'יון לשעבר) ולוקהיד מרטין - צפויים להתחיל באספקת הרכיבים בהקדם. הצעד מעמיק את התלות הטכנולוגית והקשרים הכלכליים בין תעשיות הביטחון האמריקניות למוקדי הכוח במזרח התיכון.

לוחמים אמריקנים עם המערכות המתקדמות שישראל צפויה לקבל במסלול החירום (צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי)

בעולם הביטחוני מגדירים את הצעד כ"מפת דרכים" חדשה שנועדה להבטיח עליונות צבאית מול כל תרחיש של הסלמה. העסקאות מגיעות על רקע המתיחות המתמשכת עם איראן והצורך בהרתעה אזורית מוצקה.

יצוין כי טכנולוגיית הלייזר המדויקה מהווה פתרון קטלני וזול יחסית לחימוש מדויק, ומאפשרת פגיעה בדיוק כירורגי במטרות - צורך מבצעי חיוני בשדות הקרב המורכבים של ימינו. המערכות צפויות להגיע לאזור בהקדם, במסגרת ההיערכות האמריקנית להתמודדות עם האיומים המשתנים במזרח התיכון.

