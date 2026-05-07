בזמן שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ יושב לשיחות מול מקביליו האיראנים, בישראל ממשיכים להביט צפונה, אל שאריותיו של חיזבאללה שעדיין ממשיך למרות הכל לאתגר את המערכת הביטחונית.

התקיפה אמש בה חוסל מפקד רדואן לא באה על חלל ריק. גם אם ברור כי חיזבאללה ספג מהלומה שבהחלט הגיעה לו ברקע התקיפות הבלתי פוסקות על יישובי הצפון, עד כה נמנע צה"ל מלתקוף בעומק המדינה בעקבות הסכמות שהושגו עם ממשלת לבנון בתיווך אמריקני.

ייתכן בהחלט שהמהלך הישראלי נבע מהזדמנות מודיעינית חד פעמית שלא תחזור, סיבה מספיק טובה בפני עצמה כדי להוציא לפועל מהלך שיתקע טריז בין ישראל ללבנון, זאת לא נדע.

אולם, ייתכן גם שהתקיפה החריגה בביירות, שכאמור מתרחשת בניגוד להסכמות בין ישראל, ארה"ב ולבנון, נועדה להעביר מסר דווקא לוושינגטון יותר מאשר לשכנה מצפון.

התקיפה אתמול בדאחייה התרחשה זמן לא רב לאחר שהגיעו לישראל הדיווחים הדרמטיים על התקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן.

כידוע, אחד מתנאי הסף להסכם עם ארה"ב עליהם הכריזו האיראנים, היה איחוד הגזרות. במילים אחרות, ישראל תיאלץ להפסיק את תקיפותיה בלבנון לחלוטין, להכריז על הפסקת אש מוחלטת - ולאפשר לאיום מצד חיזבאללה להמשיך ולגדול.

אתמול, ישראל הבהירה לנשיא טראמפ: "זה לא יקרה".

בתקיפה בביירות הבהירה ישראל שלמרות ה"הסכמות" המוקדמות עם לבנון, התקיפות בלבנון תמשכנה כל עוד הארגון ימשיך להתקיים, וכי כך גם יקרה אחרי הסכמות ככל שיהיו בין ארה"ב לאיראן.

ישראל מבהירה לטראמפ כי הוא חופשי לחתום על כל הסכם שיעלה על רוחו, אולם לא על חשבון ביטחונה של ישראל.

ראש הממשלה נתניהו חיזק היום את הדברים בסרטון שפרסם: "הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בביירות. אז הוא קרא - וזה כבר לא יקרה".