כיכר השבת
איחוד הגזרות 

התקיפה בדאחייה - המסר לוושינגטון | זה מה שבאמת עומד מאחורי החיסול הדרמטי / פרשנות 

לאחר זמן רב שישראל הקפידה למקד את תקיפותיה בדרום לבנון בעקבות הסכמות עם וושינגטון, צה"ל חיסל אמש את אחד מבכיריו של חיזבאללה בלב הדאחייה | האירוע אולי התרחש בלבנון, אבל המסר היה מופנה לבית הלבן, שם נאבקים למצוא נוסחה שתהיה מקובלת על טהרן (פרשנות) 

נתניהו וטראמפ (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בזמן שנשיא ארה"ב יושב לשיחות מול מקביליו האיראנים, בישראל ממשיכים להביט צפונה, אל שאריותיו של חיזבאללה שעדיין ממשיך למרות הכל לאתגר את המערכת הביטחונית.

התקיפה אמש בה חוסל מפקד רדואן לא באה על חלל ריק. גם אם ברור כי חיזבאללה ספג מהלומה שבהחלט הגיעה לו ברקע התקיפות הבלתי פוסקות על יישובי הצפון, עד כה נמנע צה"ל מלתקוף בעומק המדינה בעקבות הסכמות שהושגו עם ממשלת בתיווך אמריקני.

ייתכן בהחלט שהמהלך הישראלי נבע מהזדמנות מודיעינית חד פעמית שלא תחזור, סיבה מספיק טובה בפני עצמה כדי להוציא לפועל מהלך שיתקע טריז בין ישראל ללבנון, זאת לא נדע.

אולם, ייתכן גם שהתקיפה החריגה בביירות, שכאמור מתרחשת בניגוד להסכמות בין ישראל, ארה"ב ולבנון, נועדה להעביר מסר דווקא לוושינגטון יותר מאשר לשכנה מצפון.

התקיפה אתמול בדאחייה התרחשה זמן לא רב לאחר שהגיעו לישראל הדיווחים הדרמטיים על התקדמות במגעים בין ארה"ב ל.

כידוע, אחד מתנאי הסף להסכם עם ארה"ב עליהם הכריזו האיראנים, היה איחוד הגזרות. במילים אחרות, ישראל תיאלץ להפסיק את תקיפותיה בלבנון לחלוטין, להכריז על הפסקת אש מוחלטת - ולאפשר לאיום מצד חיזבאללה להמשיך ולגדול.

אתמול, ישראל הבהירה לנשיא טראמפ: "זה לא יקרה".

בתקיפה בביירות הבהירה ישראל שלמרות ה"הסכמות" המוקדמות עם לבנון, התקיפות בלבנון תמשכנה כל עוד הארגון ימשיך להתקיים, וכי כך גם יקרה אחרי הסכמות ככל שיהיו בין ארה"ב לאיראן.

ישראל מבהירה לטראמפ כי הוא חופשי לחתום על כל הסכם שיעלה על רוחו, אולם לא על חשבון ביטחונה של ישראל.

ראש הממשלה נתניהו חיזק היום את הדברים בסרטון שפרסם: "הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בביירות. אז הוא קרא - וזה כבר לא יקרה".

איראןדונלד טראמפלבנון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר