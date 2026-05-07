מה מתרחש שם? הצילומים חשפו: איראן מבצרת את אתר הגרעין הסודי 

צילומי לוויין חדשים של המכון לביטחון ומחקר בין-לאומי חושפים תנועות חשודות באתר הגרעין התת-קרקעי של איראן בהר הפיקאקס, כך לפי דיווח ב-12.

מהתיעוד עולה כי ב-22 באפריל נחסמו חלקית שני פתחי מנהרות מזרחיים באמצעות ערימות עפר גדולות. המהלך נועד ככל הנראה למנוע גישה של כלי רכב לתוך המתחם הממוקם דרומית לנתנז.

השינוי בשטח בולט במיוחד לנוכח צילומים מתחילת חודש אפריל, אז נראו אותם פתחים כשהם פתוחים לחלוטין וללא כל חסימה. לפי ההערכות המקצועיות, איראן תידרש להפעיל כלי ציוד מכני הנדסי כבד כדי לפנות את העפר ולאפשר שוב כניסה חופשית למנהרות. נכון לעכשיו, בפתחי המנהרות המערביים באתר לא זוהתה פעילות דומה.

התפתחויות אלו מצטרפות לפעולות נוספות שנרשמו באזור מוקדם יותר השנה, שכללו איטום וחיזוק בבטון של פתחי מנהרות ישנים הפועלים באתר מאז שנת 2007. הפעילות המצטברת מעוררת חשד כי איראן העבירה למקום ציוד רגיש או חומרים יקרי ערך ופועלת כעת לבודד אותם בתוך המתחם המוגן.

מתקן "הר הפיקאקס" נחשב לאחד האתרים המסתוריים ביותר בתוכנית הגרעין, ופקחי הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית מעולם לא הורשו לבקר בו. האתר קבור בעומק רב באדמה, ועל פי חלק מהדיווחים הוא עמוק אף יותר ממתקן פורדו שהופצץ בעבר. למרות המלחמות והתקיפות נגד אתרי הגרעין בנתנז, פורדו ואספהאן בשנה האחרונה, אתר זה לא הותקף על ידי ישראל או ארצות הברית.

מומחים מעריכים כי איראן משתמשת במקום לצורך אחסון חומרים קריטיים והגנה עליהם מפני תקיפות אוויריות. החשש המרכזי במערב הוא כי האתר מיועד להמשך פעילות הגרעין גם במקרה של פגיעה קשה במערך המתקנים הגלויים והמוכרים של הרפובליקה האסלאמית.