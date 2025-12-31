כיכר השבת
נולדו יותר משנפטרו | כל הנתונים

סוף שנת 2025: נתונים מרתקים על האוכלוסיה בישראל; בכמה גדלנו, כמה עזבו, כמה עלו וכמה יהודים?

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מפרסמים ביום האחרון של השנה נתונים מרתקים על האוכלוסייה בישראל | כמה אזרחים מתגוררים כיום בישראל, כמה מתוכם יהודים וכמה ערבים. כמה נולדו השנה וכמה נפטרו וכמובן הנתון המדאיג - כמה ישראלים עזבו השנה את ישראל ומנגד - כמה עלו לישראל מהתפוצות | הנתונים (חדשות)

מדינת ישראל 2025 (צילום: פלאש 90)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (רביעי) ביום האחרון של השנה האזרחית, נתונים מרתקים על האוכלוסייה בישראל.

הנתונים המרתקים בוידיאו | צפו

נכון לשעה זו, אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-10.178 מיליון תושבים - גידול של יותר מאחוז אחד משנה שעברה.

פילוח האוכלוסייה: 7.771 מיליון הם יהודים ואחרים (76.3% מכלל האוכלוסייה), 2.147 מיליון – ערבים (21.1%) ו-0.260 מיליון – זרים (2.6%).

קצב הגידול: במהלך שנת 2025 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-1.1%. קצב הגידול של האוכלוסייה זהה לעומת שנת 2024 (אחוז הגידול בסוף שנת2024  עמד על 1.1%). הירידה בקצב הגידול נובעת בעיקר מהמספר הגבוה של ישראלים המהגרים מישראל בשנת 2024.

נתוני הלמ"ס

במהלך השנה נולדו כ-182 אלף תינוקות (כ-76% לאימהות יהודיות ואחרות וכ-24% לערביות).

מאזן ההגירה הבין-לאומי בשנת 2025 היה שלילי ועמד על כ-20 אלף אנשים.

בסוף שנת 2025 אוכלוסיית הישראלים גדלה בכ-112 אלף נפש, אחוז גידול של 1.1%. האוכלוסייה גדלה בכ-132 אלף תושבים מגידול טבעי (לידות פחות פטירות) וקטנה בכ-20 אלף תושבים מהגירה בין-לאומית.

נתוני הלמ"ס

לידות

במהלך שנת 2025 נולדו כ-182 אלף תינוקות (כ-76% לאימהות יהודיות ואחרות וכ-24% לאימהות ערביות).

פטירות ​

במהלך שנת 2025 נפטרו כ-50 אלף תושבים, נמוך בכ-2,000 ממספר הנפטרים בשנת 2024 (כ-52 אלף). עם זאת, בשיעור הפטירות ב-2025 חל שינוי קטן לעומת 2024 – 5.3 ל-1,000 תושבים ב2024 לעומת 5.2 ל-1,000 תושבים ב2025.

