נולדו יותר משנפטרו | כל הנתונים סוף שנת 2025: נתונים מרתקים על האוכלוסיה בישראל; בכמה גדלנו, כמה עזבו, כמה עלו וכמה יהודים? בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מפרסמים ביום האחרון של השנה נתונים מרתקים על האוכלוסייה בישראל | כמה אזרחים מתגוררים כיום בישראל, כמה מתוכם יהודים וכמה ערבים. כמה נולדו השנה וכמה נפטרו וכמובן הנתון המדאיג - כמה ישראלים עזבו השנה את ישראל ומנגד - כמה עלו לישראל מהתפוצות | הנתונים (חדשות)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 13:16