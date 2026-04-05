חיסול בלב טהרן: צה"ל השמיד את "קופת המזומנים" של איראן

במבצע מודיעיני מבריק ובלב ליבה של עיר הבירה האיראנית, הונחתה מכה אנושה על המנגנון החשאי ביותר של שלטון האייתוללות. מוחמד רצ'א אשרפי קהי, האיש שניהל את "בורסאת הנפט" של משמרות המהפכה והזרים מיליארדי דולרים לעקיפת הסנקציות, חוסל בסיכול ממוקד שהותיר את טהרן בהלם. לא מדובר רק בעוד מפקד, אלא באדריכל הכלכלי שעמד מאחורי מימון מערכי הכטב"מים והטילים שמאיים על ישראל ועל המפרץ כולו.
צינור הנפט שהפך למלכודת מוות
חיל האוויר הישראלי, בהכוונת אמ"ן, הצליח לחדור את מעגלי האבטחה של המפקדה הרגישה ביותר במרחב טהרן. אשרפי היה הדמות המרכזית במפקדת הנפט, גוף הכפוף ישירות למפקד משמרות המהפכה.
- מכונת הכסף של הטרור: המפקדה שניהל אשרפי אחראית על מכירת נפט בשוק השחור הגלובלי. הרווחים, שנאמדים במיליארדי דולרים מדי שנה, אינם מגיעים לאזרחי איראן, אלא משמשים באופן בלעדי להתעצמות צבאית של חיזבאללה, חמאס והחות'ים בתימן.
- פגיעה במערך הטילים: הכסף שאשרפי גייס תורגם ישירות לפיתוח טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאוישים. אלו אותם כלים ששוגרו בחודשים האחרונים לעבר שטח מדינת ישראל ומתקני נפט במדינות המפרץ.
- קריסת הכלכלה הצבאית: חיסול זה מצטרף לחיסולו של ג'משיד אסחאקי, מפקד מפקדת הנפט של הכוחות החמושים. הצטברות המכות האלו יוצרת "חור שחור" בניהול התקציבים של משמרות המהפכה, ומקשה על המשך מימון השלוחות האיראניות באזור.
בשורה התחתונה: ישראל הוכיחה שוב שאין יד שלא תוכל להגיע למי שמושך בחוטים בטהרן. הפגיעה באשרפי היא לא רק צבאית, היא אסטרטגית-כלכלית, וקוטעת את שרשרת האספקה שמזינה את הטרור האזורי.
