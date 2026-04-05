תיעוד שיצר הנאשם באמצעות בינה מלאכותית, בו הוא מתחזה לטייס

דוברות המשטרה הודיעה היום (ראשון) על הגשת כתב אישום חמור נגד תושב השטחים בן 51, בגין שורה של עבירות חמורות ובהן סחיטה באיומים, התחזות לבעלי תפקידים ביטחוניים, וכניסה לישראל שלא כדין.

המקרה חושף מסכת מתוחכמת של מצגי שווא שנרקמה לאורך זמן, תוך ניצול טכנולוגיות מתקדמות כולל בינה מלאכותית. על פי כתב האישום שהוגש על ידי פרקליטות מחוז צפון לבית משפט השלום בקריית שמונה, הנאשם פעל באופן מתוכנן ושיטתי ליצירת קשר עם הקורבן באמצעות רשתות חברתיות, תוך הצגת זהות בדויה והסתרת זהותו האמיתית. במסגרת הקשר שנרקם בין השניים, ניצל הנאשם את האמון שניתן בו והתחזה בשם בדוי לתושב הצפון. התחזות מתוחכמת לאיש מוסד וטייס מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06 לאורך התקופה הציג הנאשם עצמו, בין היתר, כאיש מוסד, כבעל תפקיד ביטחוני הפועל בשטח אויב ואף כטייס ישראלי. לצורך כך עשה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, לרבות יצירת תכנים באמצעות בינה מלאכותית, במטרה לבסס את אמינות זהותו הבדויה ולרכוש את אמון הקורבן. עוד עולה מכתב האישום כי הנאשם תיעד את הקורבן במספר הזדמנויות, ללא ידיעתה וללא הסכמתה, לרבות במהלך מפגשים ביניהם. בהמשך הפיץ תכנים אלו לגורמים נוספים, תוך פגיעה חמורה בפרטיותה של הקורבן.

איומים חמורים וסחיטה

לאחר שתיעד את הקורבן, החל הנאשם לאיים עליה כי יפיץ את הסרטונים שברשותו לגורמים נוספים, וניסה לסחוט אותה תוך הפעלת לחץ ואיומים חמורים. בין היתר אמר לה, על פי כתב האישום: "תביני כאן, אם לא תקשיבי לי ולא תצייתי לי אני אהרוג אותך ואסגיר את עצמי. תעני לי ואל תשברי לי את המילה".

ביום 10.03.26 התקבלה תלונה במשטרת ישראל מהקורבן אודות ניסיון הסחיטה והאיומים. עם קבלת התלונה, נפתחה חקירה מיידית על ידי שוטרי המחוז הצפוני. בפעילות חקירה סמויה הצליחו החוקרים להתחקות אחר מקום הימצאו של הנאשם, לאתרו ולעצרו באופן מיידי.

מעצר עד תום ההליכים

מעצרו של הנאשם הוארך מעת לעת בבית המשפט בהתאם לצורכי החקירה. עם סיום שלב החקירה ולאחר גיבוש תשתית ראייתית מוצקה, הוגש נגד הנאשם כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז צפון באמצעות עו"ד מרינה רוזנפלד, עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

יצוין כי הנאשם נכנס ושהה בשטח מדינת ישראל ללא היתרים כדין, עובדה המחמירה את חומרת המעשים המיוחסים לו. משטרת ישראל הדגישה כי היא רואה בחומרה רבה עבירות איומים ופגיעה בפרטיות, בפרט כאשר הן מבוצעות במרחב הדיגיטלי תוך ניצול טכנולוגיות מתקדמות.

"נמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות לאיתורם, חקירתם ומיצוי הדין עם עבריינים, למען ביטחון הציבור ושלומו", נמסר מדוברות המשטרה. המקרה מצטרף לשורה של תיקי סחיטה והתחזות שנחשפו בחודשים האחרונים, ומדגיש את הסכנות הטמונות בשימוש לרעה בטכנולוגיות מתקדמות.