שריפות, סתימת ביוב ותקיפה באיראן: כך נגמרה הפלגת 320 הימים

נושאת המטוסים האמריקנית "ג'רלד ר. פורד", הגדולה והמתקדמת ביותר בעולם, הטילה עוגן בנמל נורפוק שבווירג'יניה לאחר הפלגה מבצעית שנמשכה למעלה מעשרה חודשים. מדובר באחת ההפלגות המורכבות והדרמטיות ביותר בתולדות הצי האמריקני, שבמהלכה שברה האונייה שיא אמריקני קשיח שלא נשבר מאז ימי מלחמת וייטנאם.

על פי הנתונים הרשמיים, נושאת המטוסים רשמה לא פחות מ-320 ימים רצופים בים ללא כל עגינה או התרעננות בנמל. בכך מחקה היא לחלוטין את השיא הקודם של נושאת המטוסים "אברהם לינקולן", שעמד על 295 ימי הפלגה. ההישג הטכנולוגי והאנושי הזה נרשם במקביל להפעלתה המבצעית של האונייה במסגרת מבצע "זעם אפי".

במהלך המבצע, קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים פעלה תחת פיקוד הפיקוד המרכזי של צבא ארה"ב (סנטקום) וביצעה פגיעות מדויקות במטרות אסטרטגיות בשטח איראן. הצי האמריקני הדגיש באסרטיביות כי ההישג נרשם תוך שמירה על יכולת מבצעית מלאה לאורך כל התקופה. אלא שמאחורי התהילה המבצעית, התרחשה בבטן האונייה דרמה אנושית קשה. ב-12 במרץ פרצה שריפה חמורה ומסוכנת בחדר הכביסה המרכזי של הספינה. האש התפשטה במהירות, וכתוצאה מכך כ-200 מלחים ואנשי צוות סבלו מפגיעות קשות בעקבות שאיפת עשן רעיל וטופלו במרפאות החירום של האונייה.

600 מלחים איבדו את חדריהם

הנזק הפיזי של השריפה היה חריג בעצימותו: כ-600 אנשי צוות איבדו ברגע אחד את כל ציודם האישי ואת מתחמי השינה שלהם. המלחים נאלצו לישון במשך ימים ארוכים בצורה מאולתרת על רצפות המעברים ועל שולחנות חדר האוכל, עד לכיבוי מוחלט של הלהבות ושיקום המערכות שנפגעו.

בנוסף לשריפה, הצוות נאלץ להתמודד עם תקלה קשה במערכת האינסטלציה והביוב של ספינת המלחמה. במהלך המשבר, יצאו מכלל פעולה באופן פתאומי כ-600 תאי שירותים ברחבי האונייה, מה שיצר תנאים לוגיסטיים קשים מנשוא עבור אלפי החיילים השוהים בלב ים.

שיבוח לעמידות החיילים

מפקד הצי האמריקני, אדמירל דריל גודל, שיבח את אנשי הצוות עם חזרתם לנמל וציין את עמידותם יוצאת הדופן מול איומי האויב ותקלות הציוד. למרות הקשיים הקיצוניים, ה"ג'רלד ר. פורד" המשיכה למלא את ייעודה המבצעי והוכיחה כי העליונות הימית המודרנית של ארה"ב נשענת על שילוב של עוצמה טכנולוגית ויכולת הישרדות אנושית במצבי קיצון.

התקלות הללו המחישו לפנטגון את המורכבות הכרוכה בהפעלת נושאת מטוסים מודרנית לאורך זמן ממושך, ללא יכולת גישה לנמל בית. פריסות רגילות של נושאות מטוסים נמשכות לרוב שישה עד שבעה חודשים, כדי לשמור על לוחות זמנים סדירים של תחזוקה. עם חזרתה לנמל, צפויה הנושאת לעבור עבודות תחזוקה ושיפוץ נרחבות.