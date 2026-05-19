כיכר השבת
מחכים לטראמפ

מודיעין גלוי: כל הסימנים שמעידים - משהו גדול עומד להתרחש בימים הקרובים

המתח בין טראמפ למשטר האיראני הגיע לשיאו, כאשר כלל הניסיונות להגיע להסכמות כשלו עד כה | טראמפ ממשיך לאיים, ובישראל מתכוננים לתרחיש התקיפה האמריקנית באיראן, שתוצאותיה יורגשו היטב בישראל | למה נתניהו והרצוג ביטלו תוכניות? והאם בתי החולים באמת סגרו חניונים? (ביטחוני) 

אין זה סוד שהמתח בין ארה"ב לאיראן הגיע לשיא. מיום ליום, מגביר נשיא ארה"ב את איומיו כלפי מדינת הטרור השיעית, כאשר נראה כי כעת לא נותר מוצא מלבד מלחמה.

האורניום, מצרי הורמוז ושאר הסוגיות השנויות במחלוקת לא הגיעו לידי פתרון באמצעות שיחות - והנשיא מתוסכל מיום ליום.

בינתיים, ישנם גם סימנים מעידים על התרחשויות הקורות מתחת לפני השטח.

לפי הדיווחים, ביקש היום מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שתוכנן למחר. באופן מפתיע, הפרקליטות לא התנגדה ובית המשפט אישר לבקשת שני הצדדים את ביטול הדיון.

במקביל, גם הנשיא הרצוג שהיה אמור לטוס לניו יורק למפגש עם ארגונים יהודיים, הודיע במפתיע כי הוא מבטל את הביקור ותלה זאת "במצב הרגיש במזרח התיכון".

מוקדם יותר היום, דווח כי בתי חולים בישראל החלו להתכונן להקמת מחלקות ממוגנות.

בדיווח אף צוין כי אחד מבתי החולים המרכזיים בישראל החליטו לסגור את החניון התת-קרקעי המשמש בימי מלחמה כבית חולים ממוגן. יצוין כי בשיחת 'כיכר השבת' עם בית החולים השוכן במרכז הארץ, הוכחשה הידיעה.

כך או כך, בישראל אומרים כי תקיפה אמריקנית באיראן אינה שאלה של "אם" אלא של "מתי". בימים האחרונים גברה ההיערכות הן בישראל והן בארה"ב לקראת האפשרות לחידוש המתקפה, כולל האפשרות שאיראן תחליט לפתוח במתקפת מנע.

בנימין נתניהודונלד טראמפמבצע זעם אדיר

1
הפעם כנראה אירן זו שתתקוף ראשונה
אילן

