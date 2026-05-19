כיכר השבת
ומי מוביל באופוזיציה?

נתניהו צריך לדאוג: הסקר הדרמטי שמסמן מהפך בין הגושים 

סקר דרמטי שפורסם הערב, מראה כי לראשונה ראש הממשלה נתניהו מאבד את הרוב הנדרש להרכבת ממשלה, כשהקואליציה והאופוזיציה עומדים על גושים שווים של 60 מנדטים | גוש השינוי מסמן מנהיג חדש - גדי איזנקוט | כל המספרים (פוליטי)

צריך לדאוג: סקר חדש ודרמטי שהתפרסם הערב (שלישי), מראה כי לראשונה ראש הממשלה בנימין נתניהו מאבד את הרוב הנדרש להרכבת ממשלה, כשהקואליציה והאופוזיציה עומדים על גושים שווים של 60 מנדטים.

על פי הסקר של חברת דיירקט פולס שפורסם ב-i24NEWS, הנתונים מציגים עלייה של מפלגות חדשות ומתקפות פוליטיות שמובילות לחסימת גוש הימין-חרדים. בנוסף, גוש השינוי מסמן מנהיג חדש - גדי איזנקוט. 

לפי הסקר, מפלגת הליכוד מובילה עם 30 מנדטים, ושומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר בכנסת. מפלגת ש"ס מקבלת 10 מנדטים, יהדות התורה ועוצמה יהודית עם 8 מנדטים. מפלגת הציונות הדתית מקבלת 4 מנדטים בלבד. בסך הכל, מפלגות הקואליציה הנוכחית מגיעות ל-60 מנדטים במדויק, נתון שאינו מאפשר הרכבת ממשלה ללא שותפים נוספים.

בגוש האופוזיציה, מפלגת "ישר" מפתיעה עם 17 מנדטים. אחריה ניצבת מפלגת "ביחד" עם 15 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים מקבלת 9 מנדטים, ואילו ישראל ביתנו זוכה ל-8 מנדטים. בגזרת המפלגות הערביות, רע"מ מקבלת 6 מנדטים ורשימת חד"ש-תע"ל עומדת על 5 מנדטים.

אולי יהיו כמה סבבי בחירות אבל הימין ירכיב קואליציה. כי הדמוגרפיה לצד הימין.
דני
1
זה אומר שהנשיא יטיל על אייזנקוט את המנדט. אבל את הממשלה אייזנקוט יקים עם החרדים ועם הליכוד לאחר פרישת נתניהו. ה' ירחם. אם זה יהיה בלי ליברמן ובלי לפיד ובנט זה יכול לקרות
רועד

