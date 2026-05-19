טלי גוטליב ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חברת הכנסת טלי גוטליב (ליכוד) הודיעה היום (שלישי) כי הוגש נגדה כתב אישום בפרשת חשיפת זהותו של עובד שב"כ, בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. ההודעה מגיעה בעקבות חתימתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ על תעודת החיסיון, שפינתה את הדרך להגשת כתב האישום.

"מחיאות כפיים סוערות למיארה", כתבה גוטליב בהודעתה. "הודיעה זה עתה על הגשת כתב אישום נגדי בהמשך לחתימת ישראל כץ על תעודת חיסיון. כפי שהבהרתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי. עלי כידוע לא מטילים אימה". גוטליב הוסיפה כי טרם נשלח אליה כתב האישום, אך הביעה אמון בכך שתקרא אותו בקרוב "אצל אחד משופרותיה" של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. תשעה חודשי עיכוב לרגל חגיגות העצמאות: המשלחת הישראלית העניקה לנשיא סומלילנד מנורה יהודית דני שפיץ | 10:51 ליברמן הציג שתי מטרות לבחירות הקרובות - הגיוס הוא לא אחד מהם יוסי נכטיגל | 12:56 כזכור, שר הביטחון חתם על תעודת החיסיון לאחר עיכוב ממושך של כמעט תשעה חודשים. החתימה היא תנאי הכרחי להמשך ההליכים המשפטיים, שכן כתב האישום המתוכנן מתבסס על ראיות חסויות שחשיפתן עלולה לפגוע בביטחון המדינה.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

גורמי האכיפה והפרקליטות טענו כי כתב האישום נגד גוטליב כבר מוכן באופן מעשי, זאת לאחר שהיא סירבה להתייצב לחקירה ולשימוע בעניינה. העיכוב מצד שר הביטחון מנע את קידום ההליך המשפטי, מה שהוביל למתיחות מול היועצת המשפטית לממשלה.

במכתב ששיגרה היועמ"שית לשר כ"ץ, התריעה בהרב-מיארה כי עיכוב החתימה מעלה חשש לפעולה לא חוקית, במיוחד לאור העובדה שגוטליב היא חברת מפלגתו של השר, וכי אין לעכב הגשת כתב אישום משיקולים שאינם מקצועיים.

הפרשה שהחלה ברשתות

הפרשה המדוברת החלה לאחר שגוטליב פרסמה ברשתות החברתיות את זהותו של עובד השב"כ, המשמש כבן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. החשיפה עוררה סערה ציבורית, והובילה לפתיחת חקירה נגד חברת הכנסת.

גוטליב טענה לאורך כל הדרך כי החשיפה נעשתה במסגרת מילוי תפקידה הפרלמנטרי, ושהיא פעלה מתוך אחריות ציבורית. כעת, עם הגשת כתב האישום, צפויה הפרשה להגיע לשיאה המשפטי.