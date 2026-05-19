שינוי דרמטי בהנחיות: בניגוד לשני סבבי הלחימה הקודמים – מבצעי עם כלביא ושאגת הארי – שבהם נסגר נתב"ג עם פרוץ הלחימה, הפעם מסתמן כי נמל התעופה ימשיך לפעול גם אם תחודש הלחימה עם איראן.

לפי הדיווח בחדשות 14, הסיבה לכך היא הירידה הדרמטית ביכולת השיגור של איראן. שכן מבצע עם כלביא נפתח עם מטחים של כ-100 טילים, אך מבצע שאגת הארי כבר נפתח עם מטחים של עשרות טילים, אולם כעת ההערכה היא שאיראן לא מסוגלת לייצר מטחים גדולים של יותר מכמה טילים בודדים – אולי עשרה או 15 לכל היותר, אך לא מעבר לכך.

בהתאם לכך, נמל התעופה מתוכנן כרגע להמשיך בפעילות, כשכמובן שמדובר בהחלטה שתיבחן מחדש כל העת, בהתאם למצב בשטח.

המשמעות בפועל היא שהחברות הישראליות ימשיכו להפעיל טיסות, עם זאת סביר להניח שרוב החברות הזרות שחזרו בינתיים לפעילות בישראל, ישהו אותה מחדש.