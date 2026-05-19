כיכר השבת
יממות דרמטיות

ציפו למתקפה "תוך שעות": כך הפתיע טראמפ את ישראל בהודעת הדחייה שפרסם

אחרי ההודעה הדרמטית של הנשיא טראמפ לפיו הוא דוחה את המתקפה שתכנן להיום, הערב דווח כי בישראל חשבו שהתקיפה באיראן תחל "תוך שעות" והופתעו לקבל את הודעת הדחייה | גורם ביטחוני אמריקני: "ארצות הברית וישראל מתואמות באופן מלא - אף צד לא יופתע כשיוחלט על חידוש המלחמה" (מדיני)

מטוסי הקרב של ארה"ב ערוכים למתקפה (צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי)

יממה לאחר ההודעה הדרמטית של נשיא ארצות הברית לפיו הוא דוחה את המתקפה שתכנן להיום, הערב (שלישי) דווח כי בישראל חשבו שהתקיפה באיראן תחל "תוך שעות" והופתעו לקבל את הודעת הדחייה מארצות הברית.

כזכור, הלילה הודיע הנשיא טראמפ כי החליט לעכב את המתקפה שתוכננה, לדבריו, להיום. הוא הוסיף כי הדחייה תהיה "ליומיים-שלושה" וכי ישראל עודכנה בכך. היום אמר טראמפ כי היה "רחוק שעה מלהורות על תקיפה" וכי הוא מוכן לתת כמה ימים למשא ומתן. 

על פי הדיווח במהדורת כאן חדשות, בישראל ערוכים לאפשרות של תקיפה אמריקנית ב, ורצף הדיונים בנושא עדיין נמשך. גם במערכת הביטחון וגם בבית הלבן קיימו היום דיונים בנושא.

עוד פורסם כי גורם ביטחוני אמריקני אמר לכאן חדשות כי ההיערכות המשותפת האמריקנית-ישראלית לחידוש המערכה הושלמה, וכי נראה שהנשיא טראמפ מתכוון לקבל החלטה "בקרוב מאוד". לדבריו, "ארצות הברית וישראל מתואמות באופן מלא - אף צד לא יופתע כשיוחלט על חידוש המלחמה". 

לדברי גורמים ישראלים, הכוננות הביטחונית נמצאת בשלב המתקדם ביותר מאז הפסקת הלחימה בחודש שעבר, וישנה היערכות גם בהגנה. זאת, מחשש שדיבורי המלחמה והצהרותיו של הנשיא האמריקני עלולים לגרום ל"מיסקלקולציה" בקרב האיראנים ולעודד אותם לצאת ראשונים למתקפה. 

דונלד טראמפתקיפה באיראןהדרג המדיניהמלחמה באיראן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר