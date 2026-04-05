תיעוד סוער שפרסם היום (ראשון) פיקוד העורף חושף את רגעי האימה והנס הגדול שהתרחש במתחם הקניות "ביג" בנשר, כאשר רקטה פגעה פגיעה ישירה סמוך למשאית אספקה במקום אך לאחרונה.

הסרטון, שמציג את הנזק העצום שנגרם לתא הנהג, משמש כעדות חיה לחשיבות הקריטית של הישמעות להנחיות פיקוד העורף, שהצילו במקרה זה את חייהם של נהג המשאית ואביו.

דין גלין, נהג משאית, הגיע למתחם יחד עם אביו כדי לספק סחורה. עם הישמע האזעקה, השניים לא היססו: דין החנה את המשאית במהירות, והשניים רצו אל עבר המרחב המוגן הקרוב ביותר בתוך דקות ספורות.

שתי דקות לאחר מכן, נשמעו שני פיצוצים עזים שהרעידו את האזור. כשחזרו למקום לאחר סיום האירוע, גילו כי פצצת מצרר נפלה במרחק אפסי מהמשאית, כשהיא גורמת להרס מוחלט של תא הנהג וזורה רסיסים בכל עבר.

המראות והקולות בסרטון ממחישים את עוצמת הפגיעה: שמשת המשאית נופצה לחלוטין, ומושבי הנהג והנוסע – עליהם ישבו דין ואביו רק רגעים קודם לכן – נמצאו מחוררים ברסיסים קטלניים.

"אל תחשבו בכלל שהמכונית מגינה עליכם, זה פשוט מלכודת מוות", שחזר גלין כשהוא מציג את חורי הרסיסים במשענת הראש של המושב שלו. לדבריו, המשאית כולה הפכה ל"מסננת" של ממש כתוצאה מההדף והרסיסים.

בפיקוד העורף מדגישים בעקבות המקרה כי כלי רכב אינם מספקים הגנה מפני פגיעת רקטות או רסיסים. המעטפת המתכתית של הרכב דקה ואינה עומדת בפני עוצמת הפיצוץ, ולעיתים אף עלולה להפוך למקור סכנה נוסף בשל רסיסי זכוכית ומתכת. ההנחיה החד-משמעית במקרה של אזעקה בעת נסיעה היא לעצור בצד הדרך, להתרחק מהרכב ולהיכנס למבנה או למרחב מוגן. אם אין מבנה בקרבת מקום, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

"תקשיבו להנחיות פיקוד העורף, זה אשכרה מציל חיים", סיכם גלין את החוויה המטלטלת. המקרה בנשר מצטרף לשורה של אירועים בהם הוכח כי משמעת אזרחית והקפדה על זמן ההמתנה במרחב המוגן (10 דקות) הן הגורם המכריע בין חיים למוות באירועי ירי תלול מסלול.