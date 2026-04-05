טראמפ באיום ה-48 שעות: "כל הגיהינום יפול עליהם, ממזרים"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם הערב (שבת) איום חריף במיוחד נגד המשטר האיראני, והודיע כי נותרו למשטר בטהרן 48 שעות בלבד להיענות לדרישותיו - או להתמודד עם תקיפה צבאית שתשבית את תשתיות המדינה. "הזמן אוזל - 48 שעות לפני שכל הגיהינום ימטיר עליהם. תהילה לאל!", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו.

האיום מגיע על רקע חסימת מצר הורמוז על ידי איראן, מהלך שגרם לשיבושים קשים באספקת האנרגיה העולמית ולהתייקרות חדה במחירי הנפט. טראמפ הזכיר בדבריו כי העניק לאיראן עשרה ימים להשגת עסקה או לפתיחת המצר, והמועד האחרון יחול ביום שני בערב - בדיוק 48 שעות מרגע פרסום האיום.

בתוך כך, בראיון לחדשות 12, טראמפ הציב למשטר האייתוללות ברירה אכזרית: חתימה מיידית על הסכם או חורבן מוחלט של הכלכלה האיראנית. זהו כבר לא רק איום תיאורטי – זו הכרזה על כוונת ארה"ב להשתלט פיזית על עורק החיים של איראן, תוך חשיפת רשת הסיוע החשאית של הבית הלבן לכוחות המורדים בתוך המדינה.

"יום תחנות הכוח ויום הגשרים בחבילה אחת"

בניגוד לאיומים דיפלומטיים מקובלים, טראמפ בחר השבוע בשפה לוחמנית במיוחד כדי להבהיר את המחיר שאיראן תשלם אם לא תיענה לדרישות. בהצהרה קודמת, הנשיא האמריקני אמר במפורש: "תפתחו את המצר, ממזרים משוגעים. יום תחנות הכוח ויום הגשרים בחבילה אחת".

האמירה מרמזת על תוכנית תקיפה נרחבת שאינה מוגבלת ליעדים צבאיים בלבד. פגיעה בתחנות כוח ובגשרים משמעותה שיתוק מוחלט של הכלכלה והלוגיסטיקה האיראנית בתוך שעות ספורות. על פי דיווחים בינלאומיים, ארצות הברית כבר מציבה כוחות צבאיים נוספים באזור, כאשר נושאת המטוסים ג'ורג' בוש יצאה השבוע למזרח התיכון.

"זו מלחמה" - טראמפ מתייחס להפלת המטוס

במקביל לאיומים ברשתות החברתיות, התייחס הנשיא בראיון לרשת NBC News להפלת מטוס קרב אמריקני מסוג F-15E מעל שטח איראן בסוף השבוע. כאשר נשאל אם התקרית תשפיע על המאמצים הדיפלומטיים מול טהראן, השיב טראמפ בתשובה חד-משמעית: "לא, בכלל לא. לא, זו מלחמה. אנחנו במלחמה".

דבריו הבהירו כי למרות האובדן הצבאי, הממשל ממשיך בקו המדיני ובניסיונות להביא לפתרון המשבר לפני פקיעת האולטימטום. טראמפ הוסיף כי שלטון הטרור נגד האזור והעולם חייב להסתיים, רצוי באמצעות הסכם שלום, אך הזהיר מפני השלכות הרסניות אם הדבר לא יקרה.

קואליציה צבאית בהובלת ארה"ב

על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", איחוד האמירויות הודיעה השבוע כי היא מוכנה להצטרף לקואליציה צבאית בהובלת ארצות הברית לפתיחת מצר הורמוז בכוח. אבו-דאבי אף הציעה מטוסי F-16 למערכה ובסיסים צבאיים לכוחות המערב, בתפנית דרמטית במדיניותה הביטחונית.

המהלך מגיע על רקע התקיפות האיראניות האחרונות שפגעו קשות בעורק החיים של האמירויות. מצר הורמוז אינו רק נתיב שיט עבור המדינה - הוא המקור למזון, לאנרגיה ולכל מה שהפך את דובאי ואבו-דאבי למרכזים כלכליים מובילים במזרח התיכון.

יצוין כי בימים האחרונים פרסם טראמפ גם תיעוד של תקיפות עוצמתיות בטהרן, תוך שהוא טוען כי "במתקפה הזו נהרגו מפקדים בכירים רבים" מהמשמרות המהפכה. הנשיא הבהיר כי ארצות הברית משתמשת ב"כמות גדולה של פצצות חודרות בונקר" במסגרת המבצעים נגד המשטר האיראני.

העולם כולו נושא כעת עיניים ליום שני בערב, כדי לראות האם האיום יהפוך למציאות בוערת בשטח, או שמא איראן תיכנע לדרישות ותפתח את מצר הורמוז. עדכונים נוספים בהמשך.