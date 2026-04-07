במקביל למבצע החילוץ הדרמטי של איש צוות האוויר האמריקני בשטח איראן, ביצעה ארצות הברית תקיפה אסטרטגית נגד צמרת משמרות המהפכה בלב טהרן - כך דווח ברשת פוקס ניוז.

לפי הדיווחים, מודיעין מדויק חשף פגישת חירום של בכירים במשמרות המהפכה בתוך מתחם תת-קרקעי מבוצר בפאתי הבירה האיראנית. בעקבות זאת, הורה מפקד פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, על יציאה למבצע תקיפה. המבצע בוצע באמצעות מפציצים אסטרטגיים מסוג B-2, שהמריאו מבסיס בארצות הברית למשימה ממושכת שכללה תדלוקים אוויריים וחציית יבשות. במהלך התקיפה הוטלו פצצות כבדות מסוג GBU-57, המכונות "אם כל מפצחות הבונקרים", שנועדו לחדור לעומק מתקנים תת-קרקעיים מבוצרים. לפי גורמים אמריקנים, המתחם הושמד בתקיפה וכמה מבכירי משמרות המהפכה נהרגו. גורם ביטחוני בכיר ציין כי "חלק גדול משרשרת הפיקוד חוסל". הדיווח מסביר גם את דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שכתב מוקדם יותר כי "רבים מהמנהיגים הצבאיים של איראן חוסלו בתקיפה מסיבית בטהרן".

סרטון התקיפה שפרסם הנשיא טראמפ - צילום: מתוך חשבון הנשיא טראמפ סרטון התקיפה שפרסם הנשיא טראמפ | צילום: צילום: מתוך חשבון הנשיא טראמפ 10 10 0:00 / 0:21 סרטון התקיפה שפרסם הנשיא טראמפ ( צילום: מתוך חשבון הנשיא טראמפ )

במקביל, תיאר טראמפ את מבצע החילוץ עצמו כפעולה מורכבת במיוחד, שכללה יותר מ-150 כלי טיס וטקטיקות הטעיה שנועדו להסיט את תשומת הלב האיראנית ממיקום הכוחות. לדבריו, "אנחנו לא משאירים אף חייל מאחור".

עוד נמסר כי לצד התקיפה המרכזית, מפציצי B-1 הטילו חימושים נוספים כדי להרחיק כוחות איראניים מאזור החילוץ.