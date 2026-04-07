כך מתכוננים האיראנים לאיום החריף של טראמפ | צפו בשידור מטהרן

באיראן נערכים לצעד חריג של מחאה והתגוננות אזרחית, כאשר על רקע האיום האמריקני להפציץ תחנות כוח במדינה – מתוכננת היום בצהריים הקמה של שרשרת אנושית סביב מתקני אנרגיה מרכזיים.

לפי דיווח בערוץ הטלוויזיה הרשמי של איראן, מזכיר המועצה העליונה לנוער ולצעירים קרא לצעירים, סטודנטים, אנשי תרבות וספורט להתאסף בשעה 14:00 סביב תחנות הכוח, במטרה "להגן על הנכסים הלאומיים של איראן" ולהעביר מסר לעולם כי "תקיפת תשתיות ציבוריות היא פשע מלחמה". הקריאה מגיעה על רקע אולטימטום חריף שהציב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אשר הזהיר כי אם איראן לא תיענה לדרישותיו עד לשעה 20:00 לפי שעון החוף המזרחי של ארה"ב, תצא ארצות הברית למתקפה נרחבת.

במסיבת עיתונאים בבית הלבן הצהיר טראמפ כי במקרה כזה "כל תחנות הכוח והגשרים באיראן יושמדו בתוך ארבע שעות", ואף הוסיף כי המדינה עלולה "לחזור לתקופת האבן". עם זאת, ציין כי המגעים עם טהרן "מתקדמים" וכי קיים סיכוי להסכם.

בדבריו חזר טראמפ והדגיש כי אינו מעוניין בהפצצת תשתיות אזרחיות, אך הבהיר כי ההחלטה תלויה בהתנהלות ההנהגה האיראנית: "זה זמן קריטי. נתנו להם הארכת זמן, ונראה מה יקרה".