( צילום: התקשורת האיראנית )

דיווחים באיראן מצביעים על פגיעה בבית כנסת במרכז טהרן, שלפי הטענות נגרמה במהלך תקיפה ישראלית בשעות הבוקר המוקדמות.

לפי סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" ודיווחים ברשתות החברתיות המזוהים עם המשטר, בית הכנסת הסמוך לרחוב פלסטין בעיר נפגע מהפצצה, כאשר בסרטונים שהופצו נראה נזק משמעותי למבנה ולסביבתו. המשטר האיראני מיהר לנצל את ההזדמנות לתעמולה זולה, ושלח את צלמי סוכנויות הידיעות שלו לפרסם את התיעודים תחת המסר כי התקיפה מוכיחה שיש לישראל "בעיה עם כל האנשים של איראן ללא יוצא מן הכלל".

- צילום: התקשורת האיראנית | צילום: צילום: התקשורת האיראנית 10 10 0:00 / 0:51 ( צילום: התקשורת האיראנית )

גולשים המזוהים עם המשטר טענו כי חלקים נרחבים מהמבנה נהרסו, וכי עוצמת הפיצוץ פגעה גם במספר מבנים סמוכים. אחד מהם כתב כי "בית הכנסת נהרס בחלקו, למרות שהיעד המרכזי היה ככל הנראה הבניין הסמוך".

עד כה לא נמסרה תגובה רשמית מצד הקהילה היהודית באיראן, ולא פורסמה התייחסות ישראלית לטענות.