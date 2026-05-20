אחמד אל אחמד באוהל הרבי מחב"ד ( צילום: נהוראי אדרי )

דרמה משפחתית מזעזעה באוסטרליה סביב דמותו של אחמד אל-אחמד, האזרח המוסלמי שהפך לסמל בינלאומי של גבורה ואנושיות לאחר שהציל את חייהם של עשרות יהודים בפיגוע חנוכה הנורא בסידני.

לפי הדיווח היום (רביעי) ב-Ynet, שני אחיו של אל-אחמד הועמדו לדין באוסטרליה בחשד לניסיון סחיטה, כאשר על פי כתב האישום הם דרשו ממנו להעביר לידיהם מאות אלפי דולרים מתוך כספי התרומות שנאספו עבורו מהציבור, ואיימו לפגוע בו פיזית אם יסרב. כזכור, אל-אחמד, מהגר שהגיע לאוסטרליה מסוריה בתחילת שנות ה-2000, זכה לפרסום עולמי נרחב בעקבות הפיגוע הקשה בבונדי ביץ' בסידני. במהלך האירוע הנורא, פתחו באש שני מחבלים, אב ובנו בשם סג'יד ונאביד אכרם, שהושפעו מאידאולוגיית דאעש הרצחנית, לעבר מאות יהודים שחגגו במקום את חג החנוכה במסיבה המונית על החוף. במסע הקטל האנטישמי רצחו השניים 15 בני אדם ופצעו כ-40 נוספים. בעיצומו של הירי התקבלו תיעודים יוצאי דופן של אל-אחמד, כאשר הוא מזנק באומץ לב על האב, נאבק עמו בידיים חשופות, מנטרל אותו ולוקח את נשקו. במעשיו ההרואיים מנע אסון כבד בהרבה. במהלך העימות נפצע אל-אחמד באורח קשה, והעובדה שבמעשיו מנע פגיעה נוספת בקהילה היהודית הפכה אותו לסמל בינלאומי של שותפות גורל מול הטרור האיסלאמיסטי.

הוא זכה להוקרה רבה, לביקורים של פוליטיקאים בכירים מהנהגת המדינה, ובמקביל נפתח עבורו מבצע גיוס תרומות המוני מהציבור הרחב. במסגרת המבצע נאסף עבורו סכום עתק של 2.6 מיליון דולר, שנועד לאפשר לו לנהל ברווחה ובנחת את תהליך השיקום הרפואי והנפשי הארוך שעוד נכון לו.

"לשבור את ידך השנייה"

אלא שדווקא מתוך המעגל המשפחתי הקרוב ביותר, נשקפה לאל-אחמד סכנה חדשה ומפתיעה. שני אחיו, סאמח וחופייזה, הובאו בפני בית המשפט באוסטרליה ושם הואשמו באופן רשמי בניסיון לסחוט אותו. מכתב האישום עולה כי לפני כשבועיים, בתחילת חודש מאי, קיימו השניים שתי שיחות טלפון עם אחיהם, ובהן דרשו ממנו סכום של 100 אלף דולר לכל אחד מתוך כספי הסיוע הציבורי שקיבל.

ממסמכי בית המשפט עולה עוד הרקע לסכסוך המשפחתי המכוער. בזמן הפיגוע עצמו שהו שני האחים מחוץ לגבולות אוסטרליה, אולם בתחילת השנה הנוכחית הם שבו למדינה ועברו להתגורר יחד עם אחמד ועם אביהם בפרבר בנקסטאון. עם הזמן חלה הרעה משמעותית ביחסים בין האחים, בעקבותיה החליט אחמד לעזוב את בית המשפחה המשותף ועבר להתגורר בגפו במקום מסתור אחר.

משתלט על המחבל ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

לפי הראיות שהוצגו בבית המשפט, באחת השיחות הקשות שהתקיימו החודש פנה חופייזה אל אחמד בטון מאיים וקרא לו להגיע לעימות, תוך שהוא מאיים להכות אותו בצורה קשה, לרסק את פניו ולשבור את ידו השנייה - זו שנותרה שלמה לאחר המאבק עם המחבל. האחים הבהירו לו כי יניחו לו לנפשו ואיש לא יפגע בביטחונו האישי רק אם יעביר להם את הכסף הגדול בהקדם.

בעקבות האיומים הקשים, פנה אל-אחמד לעורך דינו, וזה הנחה אותו להגיש תלונה מיידית במשטרה המקומית. ימים ספורים לאחר מכן נעצרו השניים, שוחררו בהמשך בתנאים מגבילים ובערבות, וכעת, עם התייצבותם בבית המשפט, הם הודיעו כי הם כופרים לחלוטין באשמות המיוחסות להם.

יצוין כי אל-אחמד הגיע לפני מספר חודשים לאוהל הקדוש של הרבי מליובאוויטש בניו יורק, במסגרת ביקור מרגש שעורר התעניינות רבה בקרב הציבור החרדי.