צפרדע חיה ובועטת: הסיוט של כל סועד התגלה בתוך שקית חסה

ארוחה שגרתית בבית במערב אוסטרליה הפכה לרגע משעשע ובו זמנית מפחיד במיוחד, לאחר שחקלאי מקומי פתח שקית חסה וגילה בתוכה צפרדע חיה.

לפי הדיווח באתר "מטרו", ריס סמוקר הכין ארוחת סטייק וסלט בביתו בעיר אספרנס, כשלפתע הבחין בדו חי מסתתר בתוך שקית חסה סגורה שנרכשה באותו יום מהסופרמרקט.

שותפיו לבית, לורה ג'ונס ובילי לה פיין, לא האמינו לדבריו בתחילה. ג'ונס סיפרה: "הוא אמר 'יש צפרדע בחסה', ואנחנו אמרנו לו 'זה לא אמיתי'".

כדי להוכיח להם, סמוקר הביא את השקית לסלון. לאחר שראו את הצפרדע הקטנה מציצה מתוך העלים, השלושה פרצו בצחוק, העניקו לה את השם "גרג" ושחררו אותה ליד מאגר מים סמוך לביתם.

ברשת הסופרים מסרו בתגובה כי מדובר ככל הנראה במקרה חריג וכי לא התקבלו דיווחים דומים נוספים. החברה התנצלה בפני בני הבית והעניקה להם שקית חסה חלופית.

עוד נמסר כי "הצוותים שלנו חוקרים את האירוע מול הספקים בעדיפות גבוהה. תהליך האריזה כולל שטיפה ובדיקות איכות שונות כדי לוודא שאין חומרים זרים לפני שהמוצרים נשלחים לחנויות".