נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום איום חריג ודרמטי כלפי המשטר האיראני, שעות ספורות לפני פקיעת הדדליין שהציב לפתיחת מצר הורמוז.

"ציוויליזציה שלמה תמות הלילה, ולא תוחזר לעולם. אני לא רוצה שזה יקרה, אבל זה כנראה יקרה.

"עם זאת, עכשיו, כשיש לנו שינוי משטר מוחלט ומוחלט, שבו מוחות שונים, חכמים יותר ופחות רדיקליים שולטים, אולי משהו מהפכני ונפלא יכול לקרות, מי יודע?

"נגלה הלילה, אחד הרגעים החשובים ביותר בהיסטוריה הארוכה והמורכבת של העולם. 47 שנים של סחיטה, שחיתות ומוות, סוף סוף יסתיימו. אלוקים יברך את העם הגדול של איראן!".