כיכר השבת
"זה כנראה יקרה"

טראמפ מאיים באופן חריג במוות של איראן: "47 שנות שחיתות יסתיימו"

פחות מ-12 שעות לפני פקיעת האולטימטום, נשיא ארה"ב מחריף את הטון | במקביל: עשרות תקיפות באי הנפט חארג ופגיעה במסילות רכבת וגשרים ברחבי איראן (בעולם)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום איום חריג ודרמטי כלפי , שעות ספורות לפני פקיעת הדדליין שהציב לפתיחת מצר הורמוז.

"ציוויליזציה שלמה תמות הלילה, ולא תוחזר לעולם. אני לא רוצה שזה יקרה, אבל זה כנראה יקרה.

"עם זאת, עכשיו, כשיש לנו שינוי משטר מוחלט ומוחלט, שבו מוחות שונים, חכמים יותר ופחות רדיקליים שולטים, אולי משהו מהפכני ונפלא יכול לקרות, מי יודע?

"נגלה הלילה, אחד הרגעים החשובים ביותר בהיסטוריה הארוכה והמורכבת של העולם. 47 שנים של סחיטה, שחיתות ומוות, סוף סוף יסתיימו. אלוקים יברך את העם הגדול של איראן!".

(צילום: מסך)

במקביל לאיומים, בכיר אמריקני מסר לרשת Fox News כי צבא ארה"ב ביצע "עשרות תקיפות" נגד מטרות צבאיות באי חארג – מוקד אסטרטגי לייצוא הנפט האיראני. לדבריו, היעדים כללו בונקרים, עמדות מכ"ם ומצבורי תחמושת, בעוד שמסופי הנפט עצמם לא הותקפו בשלב זה.

במקביל, באיראן דווח על פגיעה בתשתיות תחבורה מרכזיות: תקיפות במסילות רכבת בעיר כרג', סמוך לעיר כאשאן, וכן פגיעה בגשר המחבר בין תבריז לעיר השתרוד בצפון-מערב המדינה.

| צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות
(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

מוקדם יותר היום, דובר צה"ל בפרסית פרסם אזהרה חריגה לאזרחי איראן להימנע מנסיעה ברכבות עד לשעות הערב, תוך הדגשה כי "נוכחותכם ברכבות ובקרבת המסילות מסכנת את חייכם".

ההתפתחויות האחרונות מצביעות על הסלמה משמעותית בזירה, כאשר לצד האיומים החריפים – נמשכות תקיפות ממוקדות בתשתיות צבאיות ולוגיסטיות ברחבי איראן, על רקע השעות הקריטיות לקראת פקיעת האולטימטום.

