המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, מאושפז במצב קשה בעיר קום ואינו כשיר לתפקד – כך עולה מדיווח בעיתון "הטיימס" הבריטי, המבוסס על מזכר מודיעיני חסוי של גורמי מודיעין אמריקניים וישראליים.

לפי המסמך, חמינאי הבן, שהוכרז כמנהיג לאחר חיסול אביו עלי חמינאי במבצע הפתיחה של שאגת הארי, נמצא "במצב קשה, מחוסר הכרה ואינו מסוגל לקחת חלק בקבלת החלטות של המשטר".

עוד עולה כי זו הפעם הראשונה שבה נחשף מיקומו הפיזי של המנהיג מאז תחילת המלחמה – בעיר קום, הנחשבת למוקד הדתי המרכזי של האסלאם השיעי, כ-140 ק"מ מדרום לטהרן.

המידע המודיעיני מצביע על כך שחמינאי נפצע בתקיפה שבה נהרגו גם בני משפחתו, ומאז לא נראה בציבור. שתי הודעות שיוחסו לו שודרו בטלוויזיה האיראנית, אך לא לוו בהקלטה קולית, ובמערב אף הועלו הערכות כי תיעוד שפורסם לאחרונה הופק באמצעות בינה מלאכותית.

לצד זאת, המזכר חושף פרטים חריגים על ההיערכות לקבורתו של האב. אף שהמשטר הודיע רשמית כי ייקבר בעיר משהד, המודיעין זיהה עבודות להקמת מאוזוליאום גדול דווקא בקום – מבנה ש"מיועד ליותר מקבר אחד", מה שמעלה אפשרות כי גם חמינאי הבן עשוי להיקבר בו אם לא ישרוד.

מצבו של המנהיג האיראני מעורר סימני שאלה כבדים באשר לזהות הגורם שמנהל בפועל את איראן. לפי הערכות במערב, משמרות המהפכה מחזיקים בשליטה דה-פקטו, בעוד שחמינאי משמש כדמות סמלית בלבד.

חיזוק לכך ניתן בדבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר לאחרונה כי הוא מנהל מגעים עם גורמים איראניים שונים – אך הדגיש כי אינו מנהל משא ומתן מול המנהיג העליון עצמו.