דייוויד ג׳יי ראש, בכיר לשעבר בממשל האמריקני שהחזיק בסיווג ביטחוני בדרגת "סודי ביותר", נעצר לאחר פשיטת סוכני FBI על ביתו בווירג׳יניה.

במהלך הפשיטה נחשף בבית מצבור עצום שכלל מטילי זהב בשווי כ-40 מיליון דולר, כשני מיליון דולר במזומן ו-35 שעוני יוקרה, בהם שעוני רולקס.

החקירה בעניינו החלה לאחר שראש הגיש כמה בקשות לקבלת "כמות משמעותית של מטבע זר ועשרות מיליוני דולרים במטילי זהב", שלטענתו נדרשו עבור "הוצאות הקשורות לעבודה".

לפי כתב האישום, ראש זייף לאורך השנים את עברו הצבאי והאקדמי כדי לקדם את מעמדו ולהגדיל את שכרו. הוא טען כי למד בבית הספר לטייסי ניסוי של חיל האוויר האמריקני וכי שירת כמפקד בארגון ניסויי נשק משותף לצבא ולצי, אך הרשויות קבעו שמעולם לא היה טייס ולא החזיק ברישיון טיסה. בפועל, תפקידו בצי היה טכנאי מערכות מידע.

בנוסף נטען כי זייף תארים אקדמיים מאוניברסיטה וממכון מפורסם, שהכחישו כל קשר אליו. החוקרים טוענים גם כי קיבל במרמה כ-77 אלף דולר באמצעות דיווח כוזב על מאות שעות חופשה צבאית בתשלום.

ראש מוחזק כעת במעצר פדרלי לאחר שבית המשפט דחה את בקשתו להשתחרר.