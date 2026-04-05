כיכר השבת
"האירוע בשליטה"

אירוע מסוכן בנתב"ג: חבילה חשודה החלה לפלוט עשן - העובדים פונו

לוחמי האש פועלים בנמל התעופה בעקבות חבילה שהחלה לפלוט עשן • כלל העובדים במתחם פונו באופן מיידי | האירוע בשליטה מלאה (בארץ)

האירוע בנתב"ג
האירוע בנתב"ג| צילום: כבאות והצלה לישראל
האירוע בנתב"ג (צילום: כבאות והצלה לישראל)

לוחמי האש מתחנת איילון והיחידה המחוזית לטיפול בחומרים מסוכנים (חומ"ס) פועלים בשעה זו (ראשון) בנמל התעופה בן גוריון, בעקבות דיווח על אירוע חומרים מסוכנים. לפני זמן קצר התקבל דיווח על חבילה שהגיעה במשלוח וממנה החל להיתמר עשן.

עם הגעת הכוחות למקום, כלל העובדים במתחם פונו באופן מיידי כדי למנוע מגע או חשיפה לחומר. היחידה המחוזית לחומ"ס השלימה בשעה זו פעולות ניטור לזיהוי מהות החומר ופועלת לפינויו בצורה מבוקרת.

מדוברות כבאות והצלה נמסר כי האירוע נמצא בשליטה מלאה, ובשלב זה לא ידוע על נפגעים. צוותי החירום ממשיכים לפעול במקום תוך שמירה על נהלי הבטיחות המחמירים.

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמו מספר אירועי חומ"ס בזירות שונות ברחבי הארץ, ובכללם אירוע בצפת שעורר בהלה רבה לאחר שנראה עשן כתום יוצא מפריט אמל"ח שנפל בשטח פתוח. במקרה זה התברר כי מדובר בשריפת שאריות דלק סילוני.

הזירה בצפת (צילום: כבאות והצלה)

נמל התעופה בן גוריון ממשיך לפעול כסדרו, והאירוע מטופל באזור מבודד. רשויות שדות התעופה פועלות בתיאום מלא עם כוחות החירום על מנת להבטיח את בטיחות הנוסעים והעובדים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (87%)

לא (13%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר