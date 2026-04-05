האירוע בנתב"ג ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

לוחמי האש מתחנת איילון והיחידה המחוזית לטיפול בחומרים מסוכנים (חומ"ס) פועלים בשעה זו (ראשון) בנמל התעופה בן גוריון, בעקבות דיווח על אירוע חומרים מסוכנים. לפני זמן קצר התקבל דיווח על חבילה שהגיעה במשלוח וממנה החל להיתמר עשן.

עם הגעת הכוחות למקום, כלל העובדים במתחם פונו באופן מיידי כדי למנוע מגע או חשיפה לחומר. היחידה המחוזית לחומ"ס השלימה בשעה זו פעולות ניטור לזיהוי מהות החומר ופועלת לפינויו בצורה מבוקרת.

נמל התעופה בן גוריון ממשיך לפעול כסדרו, והאירוע מטופל באזור מבודד. רשויות שדות התעופה פועלות בתיאום מלא עם כוחות החירום על מנת להבטיח את בטיחות הנוסעים והעובדים.