לוחמי האש מתחנת איילון והיחידה המחוזית לטיפול בחומרים מסוכנים (חומ"ס) פועלים בשעה זו (ראשון) בנמל התעופה בן גוריון, בעקבות דיווח על אירוע חומרים מסוכנים. לפני זמן קצר התקבל דיווח על חבילה שהגיעה במשלוח וממנה החל להיתמר עשן.
עם הגעת הכוחות למקום, כלל העובדים במתחם פונו באופן מיידי כדי למנוע מגע או חשיפה לחומר. היחידה המחוזית לחומ"ס השלימה בשעה זו פעולות ניטור לזיהוי מהות החומר ופועלת לפינויו בצורה מבוקרת.
מדוברות כבאות והצלה נמסר כי האירוע נמצא בשליטה מלאה, ובשלב זה לא ידוע על נפגעים. צוותי החירום ממשיכים לפעול במקום תוך שמירה על נהלי הבטיחות המחמירים.
יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמו מספר אירועי חומ"ס בזירות שונות ברחבי הארץ, ובכללם אירוע בצפת שעורר בהלה רבה לאחר שנראה עשן כתום יוצא מפריט אמל"ח שנפל בשטח פתוח. במקרה זה התברר כי מדובר בשריפת שאריות דלק סילוני.
נמל התעופה בן גוריון ממשיך לפעול כסדרו, והאירוע מטופל באזור מבודד. רשויות שדות התעופה פועלות בתיאום מלא עם כוחות החירום על מנת להבטיח את בטיחות הנוסעים והעובדים.
0 תגובות