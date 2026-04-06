כיכר השבת
מכת אש

מכה למשטר: האתר המרכזי שממנו חששו האזרחים בטהרן - הופצץ 

צה״ל השלים יממת תקיפות עצימה באיראן: דובר צה"ל מסר כי הותקפו תשתיות מרכזיות נוספות של משמרות המהפכה (צבא וביטחון)

האזורים שהותקפו
האזורים שהותקפו| צילום: צילום: דובר צה"ל
האזורים שהותקפו (צילום: דובר צה"ל)

לצד עשרות מסוקים ומטוסים שהותקפו בשדות תעופה בטהרן, חיסולי בכירים במשטר, ותקיפת מפעלי הפטרוכימיה - חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים היום (שני) תקיפה נוספת לעבר תשתיות מרכזיות נוספות של משמרות המהפכה. כך מסר הערב דובר צה"ל.

מדובר ב"יממת תקיפות עצימה ב", כלשון דובר צה"ל, והיא הוכוונה לעבר תשתיות מרכזיות של משמרות המהפכה.

בין המטרות שהותקפו - אתר מרכזי בטהרן של משמרות המהפכה ששימש את הכוחות החמושים האחראים לדיכוי האוכלוסייה האזרחית באיראן.

כמו כן הותקפו תשתיות מרכזיות נוספות במטה של משמרות המהפכה בטהרן, וכן תשתיות מרכזיות נוספות במפקדת חיל האוויר של משמרות המהפכה בטהרן.

במקביל, צה"ל תקף אתרי אחסון ושיגור טילים בליסטיים שנועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל, ואתר מרכזי לייצור מערכות הגנה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

