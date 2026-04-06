מצלמת אבטחה תיעדה את רגע נפילת פצצת המצרר הבוקר (שני) בפתח תקווה, בזירה בה אישה נפצעה באורח קשה.

האישה נראית עומדת לצד הרכב, כשהפצצה נופלת מטרים ספורים לידה, היא עפה מהפגיעה אך כעבור שניות ספורות נעמדת, לוקחת את התיק וזזה מהרכב.

פרמדיק מד"א נועם דהן, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו רכב עם חלונות מנופצים ובתוכו הייתה אישה בת 34 כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות קשות בגופה משברי יירוט. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה".

בהמשך, הבהירו במד"א כי בהמשך לפצועה קשה בפתח תקווה - "בניגוד לדיווח הראשוני שנמסר, הפצועה הייתה מחוץ לרכב ונפצעה שהייתה מחוץ לרכב".

יוזכר כי כאשר מתקבלת התרעה בנסיעה ברכב, הנחיות פיקוד העורף הן - אם מתקבלת הנחיה מקדימה - יש לנצל את הזמן כדי לשפר את המיקום ולהתקרב למרחב מוגן מיטבי, שאליו תוכלו להיכנס בזמן ההתגוננות העומד לרשותכם בעת קבלת התרעה.

אם מתקבלת התרעה ולא ניתן להגיע למרחב המוגן המיטבי בזמן ההתגוננות - יש לעצור בזהירות בצד, לצאת מהרכב ולהתרחק מעבר לשולי הדרך או למעקה הבטיחות, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש עם הידיים.