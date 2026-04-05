תיעוד מהזירה

פגיעה ישירה של טיל איראני בעיר חיפה | פצועים וחשש לקריסת המבנה 

מספר פצועים, בניהם אחד במצב קשה, כתוצאה מפגיעה ישירה במבנה בעיר חיפה | חשש ללכודים ולקריסת המבנה | הערכה: מדובר בפגיעה בטיל עם ראש נפץ במשקל 450 ק"ג (חדשות)

זירת הנפילה בחיפה (צילום: דוברות מד"א)

בכבאות והצלה ציינו כי: "במקום התפתחה שריפה משמעותית כתוצאה מהפגיעה. כמו כן, קיים חשש כבד לקריסת המבנה. לוחמי האש מבצעים סריקות ראשוניות תחת תנאים מורכבים בשל חשש ללכודים במקום.

"לאור מורכבות האירוע והחשש ליציבות המבנה, הוקפצה לזירה יחידת "להבה" (היחידה המרכזית לתגובה מהירה, חילוץ והצלה מיוחדת) לסיוע בפעולות החילוץ והסריקה".

זירת הנפילה בחיפה (צילום: דוברות מד"א)

פראמדיקית מד״א למס סלאמה סיפרה: ״מדובר בבניין כבן 7 קומות שספג פגיעה והרס רב לבניין. הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי מד״א והחלנו לסרוק את הזירות.

"במהלך הסריקות איתרנו פצוע בן 83 במצב קשה, שנפגע מהרס. בנוסף, טיפלנו בעוד 3 פצועים במצב קל, ובמספר נפגעי חרדה. אנחנו ממשיכים לסרוק את הזירות על מנת לוודא שאין פצועים נוספים, נשאר בדירה ככל שיידרש״.

ד"ר דוד אזנקוט רופא מתנדב באיחוד הצלה מדווח מהזירה

חובש בכיר במד"א שבח רוטנשטרייך סיפר: "כשהגענו לרחוב ראינו בניין בן מספר קומות שנפגע ובמקום היה הרס רב. דיירים שהיו במקום אמרנו לנו שיש פצועים שנלכדו מתחת להריסות בקומות התחתונות. הצלחנו להזיז חלקי בטון גדולים עם הידיים שלנו וחילצנו מתוך ההריסות גבר בן 82 שנפגע באורח קשה כשהוא בהכרה.

"הענקנו לו טיפול ראשוני במקום ופינינו אותו לבית החולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א כשמצבו קשה. כוחות גדולים של מד"א שנמצאים במקום מעניקים טיפול רפואים למספר פצועים קל וערוכים להעניק טיפול רפואי לנפגעים נוספים במידה ויאותרו בסריקות".

מהמשטרה נמסר: "עקבות דיווחים שהתקבלו במוקד 100 של משטרת ישראל, שוטרי מחוז חוף, וחבלני המחוז סורקים מספר זירות לאיתור נפילות או שברי יירוט בגזרת מרחב כרמל, באזור חיפה. דווח על נזק, דווח על מספר נפגעים במקום.

"אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהישמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים וזירות הרס, להימנע ממגע ברסיסים או חלקי יירוט, ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה לפעול להצלת חיים".

4
חייבים לעשות חשבון נפש ותשובה בזכות מרן והצדיקים שהשם ישמור על תושבי חיפה אל נא רפא נא לו לפצוע הקשה ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים
מלכה
3
עם ישראל חי כוחות הביטחון וההצלה תודה על עבודת הקודש חייבים להגיב בעוצמה על הפגיעה הזו מתפללים לרפואת הפצועים בחיפה
מזרחי
2
שהשם ישלח רפואה שלימה לכל הפצועים
דוד דבורקס
1
הגיע זמן הכרעה לא הכלה ולא נעליים טיל של 450 ק"ג זה ניסיון לטבח התגובה חייבת להיות עוצמתית שתזעזע את איראן לדורות רפואה שלמה לפצועים וחיזוק לכוחות הביטחון הגיבורים
דוד

