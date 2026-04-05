יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הגיב הערב (ראשון) בחריפות לאיומיו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, והאשים אותו בכך שהוא "גורר את ארה"ב לגיהנום עלי אדמות" בשל ציות לפקודותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"המהלכים הפזיזים שלך גוררים את ארצות הברית לגיהנום עלי אדמות עבור כל משפחה ומשפחה", מסר קאליבאף בהצהרה רשמית, "וכל האזור שלנו הולך להישרף כי אתה מתעקש לציית לפקודותיו של נתניהו".

דבריו של יו"ר הפרלמנט האיראני מגיעים על רקע אולטימטום ה-48 שעות שהציב טראמפ למשטר בטהרן. הנשיא האמריקני פרסם בשבת איום חריף במיוחד, בו הזהיר כי "כל הגיהינום ימטיר" על איראן אם לא תיענה לדרישותיו לפתיחת מצר הורמוז או להשגת עסקה.

"אל תטעו: לא תרוויחו כלום מפשעי מלחמה", הוסיף קאליבאף בהצהרתו, "הפתרון האמיתי היחיד הוא לכבד את זכויות העם האיראני ולשים קץ למשחק המסוכן הזה".

כזכור, טראמפ הודיע כי העניק לאיראן עשרה ימים להשגת עסקה או לפתיחת מצר הורמוז, כאשר המועד האחרון יחול ביום שני בערב. האיום מגיע על רקע חסימת המצר על ידי איראן, מהלך שגרם לשיבושים קשים באספקת האנרגיה העולמית ולהתייקרות חדה במחירי הנפט.

מוקדם יותר הערב כתב טראמפ ברשת החברתית שלו: "הזמן אוזל - 48 שעות לפני שכל הגיהינום ימטיר עליהם. תהילה לאל!"

במקביל, ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי ישראל תמשיך להעמיק את התקיפות נגד איראן, בתיאום מלא עם נשיא ארה"ב וצבא ארצות הברית. לדבריו, "בימים האחרונים חיל האוויר השמיד 70% מיכולת ייצור הפלדה של איראן".