דרמה בבני ברק | בעיצומה של האזעקה - כך נלכד הגנב בשיכון ג'

דרמה לילית בבני ברק: אמש (מוצאי שבת קודש, חול המועד פסח), בשעה 20:30, בעת שנשמעה אזעקה ברחבי העיר ורבים מיהרו למרחבים המוגנים, אירע ניסיון פריצה נועז בלב שיכון ג'.

האירוע התרחש ברחוב יעל, כאשר בני המשפחה המתינו לבנם שאמור היה לחזור מתפילת מעריב בבית הכנסת. בשל כך, דלת הבית הייתה טרוקה אך לא נעולה, פרצה שנוצלה במהירות על ידי גנב שחדר פנימה באין מפריע.

בעל הבית, ששהה בביתו באותה עת, הופתע לגלות את הזר בתוך הסלון. בשיחה עם 'כיכר השבת' הוא משחזר את רגעי החרדה: "פתאום ראיתי אותו בתוך הבית. התחלתי לצרוח עליו והוא נבהל וברח החוצה. כשיצאתי אחריו, הוא נעצר והסתכל עליי בזמן שאני ממשיך לצעוק".

בעל הבית מוסיף פרט מעניין על רגעי הבלבול: "לרגע אחד, בגלל החושך והלחץ, חשבתי שאולי מדובר בבחור בעל תשובה מהישיבה שבה לימדתי בעבר. התקרבתי אליו כדי לוודא שזה לא הוא, וברגע שראיתי שמדובר באדם זר ושאין לו כלי נשק בידיים, הסתערתי עליו".

למרות האזעקה והמתח הביטחוני, השכנים בשיכון ג' לא נשארו אדישים. למשמע הצעקות הם יצאו מבתיהם וסייעו לבעל הבית ללכוד את הפורץ ולמנוע את בריחתו.

איש ביטחון שנכח בבית הכנסת הסמוך הגיע במהירות למקום, השתלט על החשוד ואזק את ידיו. כוחות משטרה שהוזעקו לרחוב יעל עצרו את הפורץ ולקחו אותו לחקירה.

בחסדי שמים, האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש, כשתושבי השכונה משבחים את תושייתו של בעל הבית ואת הערבות ההדדית של השכנים שמנעו פגיעה ברכוש בערבו של חג.