פעילת המשט ובן גביר

איני צדקן או "חס ושלום" שמאלני, אך התיעוד שפורסם היום (רביעי) מרתיח אותי, מהסיבה הפשוטה, הרי השר בן גביר לא טיפש, הוא דווקא מאוד חכם והוא יודע כמה נזק התיעוד יעשה לישראל בעולם ובכל זאת הוא בחר לפרסם זאת בהודעות לתקשורת שלו, וכל זה כדי שיקבל עוד אהדה ויזכה לעוד כמה קולות בקלפי.

לראות תיעוד של יהודי מבוגר משפיל קבוצה של נשים גויות, מכניס אותי לחלחלה, שוב, זה לא צדקנות, רק זה מרגיז ומעצבן במיוחד כשזה מגיע מהשר בן גביר, הידוע בפרובקציות שהוא עשה, אך הפעם לדעתי זה צעד אחד יותר מדי. נכון, פעילי המשט הם מנובלים והם עצמם באו לעורר פרובוקציות נגד ישראל, זו עובדה שכולנו יודעים ואף שמחים שהם מושפלים, אז עכשיו כדי להוציא את העצבים של כולנו, אתה מנסה להשתמש ברגש של הבוחרים הפוטנציאלים שלך ואתה עושה זאת ביודעין ויודע יותר טוב מכולנו שזה פוגע במדינת ישראל וביהדות הגולה.

כאשר מגיע שר בכיר בממשלת ישראל, האמון על עבודת רשויות אכיפת החוק, וישפיל בעצמו את פעילי המשט, משל היה מאחרוני נוער הגבעות, זה צעד שאינו מתקבל על הדעת בשום צורה שהיא ומלבד זאת שהדבר מביך, הוא באמת פוגע בכולנו.

הרי השר בן גביר יודע היטב והוא אף אשם בכך, בכך שישראל נחשבת היום למדינה מצורעת וקיצונית, התיעודים של הדברים שהוא וחבריו למפלגה וחבריו לממשלה אמרו, התפרסמו ועוררו הדים רבים בעולם וגרמו לשנאה עזה של יהודים, כביכול כולנו צמאי דם.

אז כשעכשיו בדיוק כאשר החוק לפיזור הכנסת עובר, השר בן גביר טרח לרדת לאשדוד, "לבקר" את פעילי המשט ולהשפיל אותם בפומבי ואף לדאוג שהתיעודים הללו יפוצו בכל מקום אפשרי, זהו שפל חדש ומדאיג.

השר שיודע היטב, שלא רק בבית הדין בהאג יתייחסו לתיעודים הללו, אלא זה ישרת את הנרטיב של כל שונאי ישראל, הרשתות החברתיות עוד מעט יהיו מפוצצים בסרטון הזה וכל אלו ששונאים אותנו, מצאו דלק חדש להתניע את ספינת השנאה הקשה, לא שהם מחפשים תירוצים אבל מדוע לספק להם?!.

אם נתעמק קצת בנפשו של השר, שידוע באהבתו הרבה לתקשורת ולמנדטים, המחדל גדול הרבה יותר. השר הולך ומצחקק על פעילי המשט ואף משפיל אותם, מה שיקרה שגם אנשים שאין להם מלכתחילה דעה שלילית על ישראל או על יהודים בעולם, לפתע יראו אותנו באור אחר ומאוד שלילי.

לפני מספר שבועות הייתי בגרמניה, שם שוחחתי עם יהודי הקהילה והם, שאוהדים את המדינה על לשד עצמותם, אמרו לי: "אנחנו מבינים מה שישראל עושה בעזה ואנחנו חושבים שהיא לא עושה מספיק, אך למי זה מועיל כל הפטפטת של שרי הממשלה השונים? למה אין להם טיפת אחריות? הם לא מבינים שכל משפט שאומר פוליטיקאי מהדהד שוב ושוב, כאילו זו הדעה הרשמית של מדינת ישראל?".

עוד הם אמרו לי: "זה לא פוגע רק במדינה, זה פוגע גם בנו, אנחנו לא יכולים להוציא את האף מהבית, כל הזמן אנשים ברחוב מתנכלים לנו ומזכירים לנו אמירות של פוליטיקאים של ישראל, מדוע הם לא יכולים לשתוק קצת? למה הכל זו פוליטיקה קטנה ומביכה". אני כמובן ניסיתי לסנגר, אך אחרי הסרטונים שראינו היום שפורסמו על ידי השר בן גביר בכל פלטפורמה אפשרית, אני קצת נאלם דום.