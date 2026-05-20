בן גביר, די! לא הכל מותר בשביל לקושש עוד קולות לבחירות // טור דעה

המראה היום של פעילי המשט הפרובקוטרים מושפלים על ידי השר בן גביר, אולי גרם לשמחה אצל חלקים גדולים בעם, אך בוא נחשוב מעט מעבר לריבוע של תחושות הנקם ונחשוב איך זה מראה אותנו בעולם. ואליך, השר בן גביר, אתה הרי יודע היטב כמה נזק זה עושה, אז בשביל עוד כמה קולות שאתה רוצה לקושש לבחירות הקרובות, אתה מוכן לשרוף את המועדון? | טור דעה (חדשות בארץ)

פעילת המשט ובן גביר

איני צדקן או "חס ושלום" שמאלני, אך התיעוד שפורסם היום (רביעי) מרתיח אותי, מהסיבה הפשוטה, הרי לא טיפש, הוא דווקא מאוד חכם והוא יודע כמה נזק התיעוד יעשה לישראל בעולם ובכל זאת הוא בחר לפרסם זאת בהודעות לתקשורת שלו, וכל זה כדי שיקבל עוד אהדה ויזכה לעוד כמה קולות בקלפי.

לראות תיעוד של יהודי מבוגר משפיל קבוצה של נשים גויות, מכניס אותי לחלחלה, שוב, זה לא צדקנות, רק זה מרגיז ומעצבן במיוחד כשזה מגיע מהשר בן גביר, הידוע בפרובקציות שהוא עשה, אך הפעם לדעתי זה צעד אחד יותר מדי.

נכון, פעילי המשט הם מנובלים והם עצמם באו לעורר פרובוקציות נגד ישראל, זו עובדה שכולנו יודעים ואף שמחים שהם מושפלים, אז עכשיו כדי להוציא את העצבים של כולנו, אתה מנסה להשתמש ברגש של הבוחרים הפוטנציאלים שלך ואתה עושה זאת ביודעין ויודע יותר טוב מכולנו שזה פוגע במדינת ישראל וביהדות הגולה.

תיעוד הביקור של השר איתמר בן גביר אצל פעילי המשט שנעצרו
כאשר מגיע שר בכיר בממשלת ישראל, האמון על עבודת רשויות אכיפת החוק, וישפיל בעצמו את פעילי המשט, משל היה מאחרוני נוער הגבעות, זה צעד שאינו מתקבל על הדעת בשום צורה שהיא ומלבד זאת שהדבר מביך, הוא באמת פוגע בכולנו.

הרי השר בן גביר יודע היטב והוא אף אשם בכך, בכך שישראל נחשבת היום למדינה מצורעת וקיצונית, התיעודים של הדברים שהוא וחבריו למפלגה וחבריו לממשלה אמרו, התפרסמו ועוררו הדים רבים בעולם וגרמו לשנאה עזה של יהודים, כביכול כולנו צמאי דם.

אז כשעכשיו בדיוק כאשר החוק לפיזור הכנסת עובר, השר בן גביר טרח לרדת לאשדוד, "לבקר" את פעילי המשט ולהשפיל אותם בפומבי ואף לדאוג שהתיעודים הללו יפוצו בכל מקום אפשרי, זהו שפל חדש ומדאיג.

הביקור של בן גביר
השר שיודע היטב, שלא רק בבית הדין בהאג יתייחסו לתיעודים הללו, אלא זה ישרת את הנרטיב של כל שונאי ישראל, הרשתות החברתיות עוד מעט יהיו מפוצצים בסרטון הזה וכל אלו ששונאים אותנו, מצאו דלק חדש להתניע את ספינת השנאה הקשה, לא שהם מחפשים תירוצים אבל מדוע לספק להם?!.

אם נתעמק קצת בנפשו של השר, שידוע באהבתו הרבה לתקשורת ולמנדטים, המחדל גדול הרבה יותר. השר הולך ומצחקק על פעילי המשט ואף משפיל אותם, מה שיקרה שגם אנשים שאין להם מלכתחילה דעה שלילית על ישראל או על יהודים בעולם, לפתע יראו אותנו באור אחר ומאוד שלילי.

לפני מספר שבועות הייתי בגרמניה, שם שוחחתי עם יהודי הקהילה והם, שאוהדים את המדינה על לשד עצמותם, אמרו לי: "אנחנו מבינים מה שישראל עושה בעזה ואנחנו חושבים שהיא לא עושה מספיק, אך למי זה מועיל כל הפטפטת של שרי הממשלה השונים? למה אין להם טיפת אחריות? הם לא מבינים שכל משפט שאומר פוליטיקאי מהדהד שוב ושוב, כאילו זו הדעה הרשמית של מדינת ישראל?".

עוד הם אמרו לי: "זה לא פוגע רק במדינה, זה פוגע גם בנו, אנחנו לא יכולים להוציא את האף מהבית, כל הזמן אנשים ברחוב מתנכלים לנו ומזכירים לנו אמירות של פוליטיקאים של ישראל, מדוע הם לא יכולים לשתוק קצת? למה הכל זו פוליטיקה קטנה ומביכה". אני כמובן ניסיתי לסנגר, אך אחרי הסרטונים שראינו היום שפורסמו על ידי השר בן גביר בכל פלטפורמה אפשרית, אני קצת נאלם דום.

46
לא נכון. לא בגלל אנחנו מבודדים בעולם אלא בגלל עשיו שונא ליעקב, אני מתפלא שבאתר שאמור לדעת מזה כותבים שטויות כאלה. נכון שמה שהוא עושה קצת קיצוני אבל זה גאון יעקב וטוב שמישהו עושה את זה
ארז
טוב שהוא עושה וכך צריך אבל אין שום מצווה ושום עניין להסריט לצלם ולפרסם בכל העולם כדי שיגביר עוד שנאה ועוד שנאה יש כבר די והותר!
מאיר
45
צודק לגמרי
מעריץ
44
את מי מעניין בית הדין בהאג? טוב מאוד שמשפיל אותם! ככה לא יחזרו על השטות הזאת! עם ישראל חי!
אני
טוב שמשפיל טוב שמרביץ הכל טוב חוץ מהסרטה המיותרת שמתפרסמת בעולם וגורמת נזק אדיר למדינת ישראל.
מאיר
43
מנס זה לא מדויק בכלל לא העולם שונא אותנו על לא דבר גם כך אתה ואני ובן גביר מייצג אותנו היטב חייבים לאותת אם אתה חושב לבוא ולשגע את עם ישראל תדע שאתה תקבל שיימניג העולם שונא אותנו וישנא לפחות תפחית את האלימות נגדך כשתראה קבל עם ועדה שאינך ילד כאפות
אלי
42
סוף סוף יהודי עושה מה שבאמת צריך ויורדים עליו? כל האתר טיפש או רק הכותב ?
יהודי של אמת
41
גם ככה שהם יחזרו לארצות שמשם הם הגיעו הם ילכו להתראיין אצל כל ערוץ תקשורת אפשרי וימציאו סיפורי זווועות על מה שהם עברו בכלא הישראלי אז שלפחות זה יהיה אמיתי...
שטויות!!!
אינו דומה שמיעה לראיה
יהודי בגולה
40
משה אתה צודק ב100% זה שכמה נערים עם דם חם אוהבים את זה זה לא אומר שיש בזה הגיון. סתם גורם לשנאה.
יוחאי
ממש לא נכון כי כל מי שמפחד בסוף הוא חוטף הראשון בראש
11111
כן אבל עם שכל.
יוחאי
39
אם זה מביא קולות אז זה סימן שרוב הציבור בעד ולא מפחד ממה יגידו.
נונו
38
בן גביר יקבל 12 15 מנדטים
שוקי
בן גביר יקח בגדול אין ממי לפחד זה כתה לא להעיניין אם זה מרתיח אותך תשתה הרבה מים זה אולי יעבור לך
11111
מה מפריע לך? בן גביר יהיה הפתעת הבחירות בע"ה
שוקי
37
תוך כדי הקלדת שמי קופצת לי הודעה על נער שנפצע בפיגוע. ראינו מה קרה לנו שחשבנו מה העולם יגיד ואיך נראה אם נתקוף בכל העוצמה עם חייל האוויר בעזה. אבדנו מאות חיילים וחטופים שחס ושלום לא יגידו שישראל רוצחים. אומרים את זה עלינו גם שנותנים להם ארטיק תות בנננה. כל הכבוד לבן גביר שהעולם ידע שאנחנו כועסים וכא
יהודיה
התפאר שמקשה על מחבלים וזה גרם ישירות להרעת תנאי החטופים. גם אני במדיניות של בלי פשרות. אבל לשמוח לאיד. זה לא יהדות!!
החטופים סבלו בגללו

