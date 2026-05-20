פעילת משט מושפלת ( צילום: תקשורת השר )

מתיחות חריפה פרצה היום (רביעי) בין ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ גדעון סער לבין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעקבות הפרובוקציה שערך בן גביר מול פעילי המשט שנעצרו בנמל אשדוד. סער מתח ביקורת חריפה על התנהלות בן גביר ואמר כי הוא גרם נזק למדינת ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב: "לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. עם זאת, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי". "גרמת נזק ביודעין למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה", כתב שר החוץ בהודעה חריפה. "הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים - מחיילי צה"ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים. לא, אתה לא הפנים של ישראל". בן גביר משיב: 'הפסקנו להיות ילד כאפות' סערת בן גביר ופעילי המשט: שגריר ארה"ב בישראל האקבי מצטרף לביקורת העולמית דניאל הרץ | 20:29 השר בן גביר לא איחר להגיב לדברי סער, ומסר תגובה נחרצת: "יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השניה". כזכור, בן גביר הגיע אתמול לנמל אשדוד לסיור מיוחד, שם עמד מקרוב אחר פעילות כוחות המשטרה ולוחמי שירות בתי הסוהר שסיכלו ניסיון של פעילי משט להפר את הסדר הציבורי. כשהוא מניף את דגל ישראל אל מול המצלמות, הבהיר בן גביר כי מדיניות הממשלה השתנתה מקצה לקצה.

תיעוד הביקור של השר איתמר בן גביר אצל פעילי המשט שנעצרו תיעוד הביקור של השר איתמר בן גביר אצל פעילי המשט שנעצרו 10 10 0:00 / 0:19

ביקורת מהימין והשמאל

המתיחות בין השרים מגיעה על רקע ביקורת רחבה שמופנית כלפי בן גביר מכיוונים שונים. בטור דעה שפורסם בכיכר השבת על ידי חנני ברייטקופף, נכתב כי "המראה היום של פעילי המשט הפרובוקטורים מושפלים על ידי השר בן גביר, אולי גרם לשמחה אצל חלקים גדולים בעם, אך בוא נחשוב מעט מעבר לריבוע של תחושות הנקם ונחשוב איך זה מראה אותנו בעולם".

אחרי התיעוד של בן גביר משפיל את פעילי המשט, ראש ממשלת איטליה זימנה את השגריר הישראלי ואמרה: "זה לא מתקבל על הדעת". גם נשיא דרום קוריאה האשים את ישראל ב"חטיפת" אזרח קוריאני שהיה על סיפון המשט, וטען כי המעצר בוצע במים בינלאומיים ובנסיבות שאינן מוצדקות.

השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

הרקע: הסיור בנמל אשדוד

הסיור בנמל אשדוד מגיע על רקע המתיחות הביטחונית והמאמצים של גורמים שונים לנסות ולפרוץ את המצור הימי. "נגמרה הקייטנה", הטיח השר בן גביר בפעילים שעוכבו במקום. "מי שפועל נגד מדינת ישראל ימצא מולו מדינה נחושה. המדיניות שלנו ברורה – לא נאפשר לאף אחד לערער את ביטחון המדינה או לפעול נגד חיילי ולוחמי צה"ל".

השר התייחס להמשך הטיפול בעצורים והעביר מסר גם לדרג המדיני הבכיר: "אני מקווה שראש הממשלה ישאיר אתכם כמה שיותר זמן אצלנו בכלא קציעות (לביא). עם ישראל חי, ואנחנו נמשיך להגן על המדינה בכל הכוח".

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שבן גביר מוצא עצמו במרכז סערה בינלאומית. לאחרונה דווח כי משרד התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי דן בצווי מעצר אפשריים נגד בכירים בממשלת ישראל, ביניהם בן גביר עצמו, בגין חשד לפשעי מלחמה.