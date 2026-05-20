סוער בתוך הממשלה | נתניהו וסער תוקף את בן גביר: "גרמת נזק למדינה; לא מייצג"

ראש הממשלה הצטרף למתקפה נגד בן גבר, שר החוץ גדעון סער מתח ביקורת חריפה על השר בן גביר בעקבות הפרובוקציה בנמל אשדוד • בן גביר השיב: 'מי שמגיע לתמוך בטרור יחטוף' | המתיחות בממשלה (פוליטי מדיני)

פעילת משט מושפלת (צילום: תקשורת השר)

מתיחות חריפה פרצה היום (רביעי) בין ושר החוץ גדעון סער לבין השר לביטחון לאומי , בעקבות הפרובוקציה שערך בן גביר מול פעילי המשט שנעצרו בנמל אשדוד. מתח ביקורת חריפה על התנהלות בן גביר ואמר כי הוא גרם נזק למדינת ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב: "לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. עם זאת, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי".

"גרמת נזק ביודעין למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה", כתב שר החוץ בהודעה חריפה. "הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים - מחיילי צה"ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים. לא, אתה לא הפנים של ישראל".

בן גביר משיב: 'הפסקנו להיות ילד כאפות'

השר בן גביר לא איחר להגיב לדברי סער, ומסר תגובה נחרצת: "יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השניה".

כזכור, בן גביר הגיע אתמול לנמל אשדוד לסיור מיוחד, שם עמד מקרוב אחר פעילות כוחות המשטרה ולוחמי שירות בתי הסוהר שסיכלו ניסיון של פעילי משט להפר את הסדר הציבורי. כשהוא מניף את דגל ישראל אל מול המצלמות, הבהיר בן גביר כי מדיניות הממשלה השתנתה מקצה לקצה.

תיעוד הביקור של השר איתמר בן גביר אצל פעילי המשט שנעצרו

ביקורת מהימין והשמאל

המתיחות בין השרים מגיעה על רקע ביקורת רחבה שמופנית כלפי בן גביר מכיוונים שונים. בטור דעה שפורסם בכיכר השבת על ידי חנני ברייטקופף, נכתב כי "המראה היום של פעילי המשט הפרובוקטורים מושפלים על ידי השר בן גביר, אולי גרם לשמחה אצל חלקים גדולים בעם, אך בוא נחשוב מעט מעבר לריבוע של תחושות הנקם ונחשוב איך זה מראה אותנו בעולם".

אחרי התיעוד של בן גביר משפיל את פעילי המשט, ראש ממשלת איטליה זימנה את השגריר הישראלי ואמרה: "זה לא מתקבל על הדעת". גם נשיא דרום קוריאה האשים את ישראל ב"חטיפת" אזרח קוריאני שהיה על סיפון המשט, וטען כי המעצר בוצע במים בינלאומיים ובנסיבות שאינן מוצדקות.

השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

הרקע: הסיור בנמל אשדוד

הסיור בנמל אשדוד מגיע על רקע המתיחות הביטחונית והמאמצים של גורמים שונים לנסות ולפרוץ את המצור הימי. "נגמרה הקייטנה", הטיח השר בן גביר בפעילים שעוכבו במקום. "מי שפועל נגד מדינת ישראל ימצא מולו מדינה נחושה. המדיניות שלנו ברורה – לא נאפשר לאף אחד לערער את ביטחון המדינה או לפעול נגד חיילי ולוחמי צה"ל".

השר התייחס להמשך הטיפול בעצורים והעביר מסר גם לדרג המדיני הבכיר: "אני מקווה שראש הממשלה ישאיר אתכם כמה שיותר זמן אצלנו בכלא קציעות (לביא). עם ישראל חי, ואנחנו נמשיך להגן על המדינה בכל הכוח".

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שבן גביר מוצא עצמו במרכז סערה בינלאומית. לאחרונה דווח כי משרד התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי דן בצווי מעצר אפשריים נגד בכירים בממשלת ישראל, ביניהם בן גביר עצמו, בגין חשד לפשעי מלחמה.

9
חבל שמר סער לא מבין שבעולם מערכים אדם עם עמוד שידרה ובן גביר נראה שיש לו בגלל זה מפחדים ממנו
נועם
8
תפסיקו כל הזמן לפחד ולחשוש
יעקב
הם נעצרו ע"י צהל..כמה מיותר לעשות רעש ונזקים..שילך בן גביר למשרד הכושל שלו במקום לעשות נזקים
לא קשור
7
היתגרות בעומות נוראה
חיים
ומיותר הרי הם נעצרו..לשם מה לעשות פרובוקציות מיותרות
נכון
מענין מי התגרה... הגיע הזמן שעמ"י ירים ראש!
אין עוד מלבדו!
6
אולי זה ישמש כדי לשים מראה לאירופאים שלא עושים כלום כדי למנוע אנטישמיות. לא תדאגו ליהודים נשתדל לא לדאוג לחברי המשט.
טוב מאוד
5
עובר סופית משס לבן גביר סופית סופית ושיהיה מה שיהיה זהו אני אשתי וילדיי משס לבן גביר
בן ג/יר
תעלה גם להר הבית...גם לך לחוף מעורב..
נונו
4
אדון בן גביר היקר את מעצר המשט צהל עשו בשקט וביפה..לך חמודי למשרד שלך הכושל במקום לעשות פרובוקציות מיותרות
פח
3
רושמים בן גביר ולא בן גבר
הודעה למערכת
2
הנזק שנתניהו עשה לעם ישראל בהמשכת הסכמי אוסלו, גירוש גוש קטיף, הכניעה המתמשכת לחמאס ולחיזבללה וההמתנה האין סופית עם התקיפה באירן - נמשכת גם עכשיו בחוצפה שלו להתנגח בבן גביר. מי שאחראי לכל המינויים הכושלים ב30 השנה האחרונות ומי שהגן על בית המשפט העליון כל השנים - שפשוט יסגור את הפה. הוא לא אשם!! מי ש
בניה
1
אוי אוי אוי מה יגידו בעולם ? ומה יגידו בעולם כשמשפילים לומדי תורה באלימות בהפגנות ? ומה יגידו כשמרססים עליהם בואש ? ומה יגידו בעולם כשרואים שחייל דוחף אדם מבוגר עם זקן לבן במירון אשתקד ומגלגל אותו על העפר ? הצביעות במיטבה !!! סער חזור בך !!!
עם ישראל חי

