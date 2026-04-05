כוחות חילוץ והצלה פועלים כעת בזירה הקשה בחיפה, לאחר שבניין נפגע ישירות מטיל איראני.

לפי הדיווחים מדובר בבניין מדורג. הטיל פגע ישירות בקומה התחתונה, שספגה את כל הפגיעה. בשל כך מרפסות הבניין קרסו.

בן 82 שנפצע קשה מפגיעת הטיל הועבר לחדר הניתוח בבית החולים רמב"ם. מצבו הוגדר קשה. מצבה של רעייתו שנפצעה אף היא מוגדר כקל עד בינוני.

אישה בת 80 במצב קריטי

בזירה ישנו חשש לחיי ארבעה בני אדם שמוגדרים כנעדרים. מדובר בבני זוג מבוגרים, בנם בן ה-40 והמטפלת שלהם.