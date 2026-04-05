כיכר השבת
חשש מלכודים

המרפסות קרסו: כוחות חילוץ מאתרים נעדרים בזירה קשה בחיפה | תיעודים

כוחות חילוץ פועלים כעת בזירה קשה בחיפה, לאחר שבניין נפגע ישירות מטיל איראני | לפי הדיווחים הטיל פגע ישירות בקומה התחתונה, שספגה את כל הפגיעה | בזירה ישנו חשש לחיי ארבעה בני אדם שמוגדרים כנעדרים (בארץ)

כוחות חילוץ בזירה (צילום: פיקוד העורף)
מאמצי חילוץ בזירה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)
כוחות חילוץ והצלה פועלים כעת בזירה הקשה בחיפה, לאחר שבניין נפגע ישירות מטיל איראני.

לפי הדיווחים מדובר בבניין מדורג. הטיל פגע ישירות בקומה התחתונה, שספגה את כל הפגיעה. בשל כך מרפסות הבניין קרסו.

בן 82 שנפצע קשה מפגיעת הטיל הועבר לחדר הניתוח בבית החולים רמב"ם. מצבו הוגדר קשה. מצבה של רעייתו שנפצעה אף היא מוגדר כקל עד בינוני.

בזירה ישנו חשש לחיי ארבעה בני אדם שמוגדרים כנעדרים. מדובר בבני זוג מבוגרים, בנם בן ה-40 והמטפלת שלהם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

אוי טאטע הלב נשבר לרסיסים יהודים יקרים בואו נגיד עכשיו פרק תהילים להצלת הנעדרים אל נא רפא נא להם' בתוך שאר חולי ישראל
דוד
6
שלא נדע עוד צער ה' ישמור את כל היהודים בארץ הקודש מכל פגע רע
זר
5
מי שיכול לקרוא עכשיו פרק תהילים לרפואת הפצועים והצלת הנעדרים שיעשה לייק בואו נרעיד את השמיים באהבת חינם
שחר
4
זירה מזעזעת הלב מתפוצץ רשעים ארורים האיראנים האלה ה' יקום דמם של הפצועים ויושיע את הנעדרים בקרוב
מוטי
3
זירה קשה וכואבת האויב האיראני מנסה להשמידנו אבל נצח ישראל לא ישקר לצד התפילות לנס עבור הנעדרים על הממשלה להגיב ביד ברזל ולמחוק את מקורות הירי דם יהודי אינו הפקר ה' ישמור את חיילינו ואת עמנו
ישי
2
מי שיודע את השמות של הנעדרים לתפילה שיכתוב כאן דחוף שנכוון עליהם בשמותיהם
זוהר
1
פרק תהילים הדבר שבאמת יכול לשמור עליהם אז חברה
אלי

