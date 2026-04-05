הערב (ראשון) הסתיים מבצע חילוץ במערת זווית, סמוך ליישוב אבירים. הקבוצה, שמנתה 17 מטיילים מירושלים (הורים וילדים), נקלעה למצוקה כאשר שישה מתוכם נתקעו בעומק המערה. שאר חברי הקבוצה, ביניהם שמונה ילדים, המתינו מחוץ למערה.

בשל מיקומה של המערה בגזרה הצפונית ובסמיכות גבוהה לגבול לבנון, פעלו המתנדבים תחת סיכון מבצעי משמעותי. בימים אלו, כל אירוע חילוץ בשטח פתוח באזור זה חושף את המחלצים לאיומים ביטחוניים, אך על אף הסכנה, צוותי היחידה הגיעו לשטח במהירות כדי להציל חיים.

על פי ההודעה, במהלך החילוץ, צוות הטג"ח (טיפוס, גלישה וחילוץ) של היחידה חדר למערה באמצעות מערכות חבלים ייעודיות. איש רפואה של היחידה חבר ללכודים ושלל פגיעות קור (היפותרמיה) על אף התנאים הקשים במערה. ששת הלכודים הועלו בבטחה אל מחוץ למערה.

על פי ההודעה, כוחות הצבא וכיתת הכוננות של אבירים עודכנו בפרטי האירוע והיו במעקב שוטף לאור הרגישות הביטחונית בגזרה. המטיילים שוחררו לדרכם כשהם במצב טוב.

גיא גרברסקי מפקד יחידת החילוץ גליל-כרמל: "מתנדבי היחידה פועלים בנחישות ומגיעים לכל מקום בו נדרש סיוע, גם כאשר מדובר בתא שטח מורכב ורווי סיכונים ביטחוניים. אנו קוראים למטיילים לגלות אחריות יתרה בעת הזו, להתחשב במצב הביטחוני ולהימנע מכניסה למצבים המסכנים אותם ואת כוחות החילוץ."