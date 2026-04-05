נתפס 'על חם' בתוך הבית - וקפץ מהגג כדי לברוח. זה לא הצליח לו

פעילות נחושה ומהירה של שוטרי תחנת זכרון יעקב במשטרת ישראל הובילה למעצרו של חשוד בפריצה לבית מגורים באזור, בתום מרדף דרמטי שכלל ניסיון הימלטות נועז דרך גגות המבנים. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה.

האירוע החל עם קבלת דיווח במוקד המשטרה על תנועה חשודה במתחם מגורים ביישוב, דבר שהקפיץ למקום צוותי סיור שהיו בפעילות שוטפת באזור. עם הגעת השוטרים לזירה, הם זיהו את החשוד – תושב באר יעקב כבן 30 – כשהוא נמצא בתוך שטח המבנה. בכך נתפס הפורץ "על חם" בעודו מנסה לבצע את זממו.

ברגע שהבחין החשוד בכוחות המשטרה הסוגרים עליו, החל ניסיון הימלטות נואש שהפך בתוך שניות למרדף גלוי. החשוד, שחיפש דרך מילוט מהירה מהמתחם המוקף, טיפס אל גג המבנה תוך שהוא מסכן את עצמו, ובשיא הדרמה אף קפץ מהגג אל הקרקע בניסיון לחמוק מן השוטרים.

למרות הנפילה והניסיון להיעלם מהשטח, השוטרים שפעלו בנחישות וסגרו את נתיבי המילוט הצליחו להשתלט עליו בתום מרדף רגלי קצר בקרבת מקום, ועצרו אותו לפני שהצליח להתרחק מהזירה.

החשוד הובל לתחנת המשטרה בזכרון יעקב, שם הועבר לחקירה אינטנסיבית בחשד לניסיון פריצה ולעבירות רכוש נוספות. בסיום חקירתו הראשונית הוחלט על כליאתו, ובהמשך הובא החשוד בפני שופט בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו לצורך המשך פעולות החקירה.

המשטרה הציגה בפני בית המשפט את ממצאי המעצר והראיות שנאספו בשטח, ובית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והורה על הארכת מעצרו של החשוד עד לתאריך 09.04.26, תוך מתן זמן ליחידה החוקרת לבחון האם החשוד מעורב במקרים דומים נוספים שאירעו באזור לאחרונה.

במשטרה מציינים כי מדובר בחלק ממאבק מתמשך ועיקש נגד עבירות הרכוש המכבידות על איכות חיי התושבים וביטחונם האישי. המהירות שבה הגיעו הכוחות לזירה והחתירה למגע למרות ניסיון הבריחה הקיצוני של החשוד, מהוות חלק מהאסטרטגיה המבצעית של המחוז למצות את הדין עם עברייני רכוש ולמנוע את הישנות המקרים.

עוד נמסר כי המשטרה תמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה, גלויים וסמויים, כדי להגן על רכוש הציבור ולשמור על הסדר ביישובים, תוך הדגשה כי ערנות הציבור ודיווח מהיר למוקד 100 הם כלים קריטיים המאפשרים תפיסות איכותיות מסוג זה.