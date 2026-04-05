ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא בהודעה נזעמת נגד בג"ץ לאחר שאלו אישרו הפגנת שמאל תוך כדי המלחמה, למרות מגבלות פיקוד העורף.

"לא יאומן. בזמן שיהודים מוגבלים בחג בתפילה בכותל, בג״צ אישר הפגנת שמאל בתל אביב", כתב נתניהו. "חופש מחאה הוא חשוב, אבל חופש תפילה חשוב לא פחות. בזמן מלחמה מי שקובע את סידורי הביטחון זה רק פיקוד העורף".

ההודעה פורסמה בעקבות פסיקת בג"ץ שהורתה למדינה לאפשר מחאות בכיכר הבימה בהשתתפות מאות בני אדם, למרות התנגדות פיקוד העורף. השופטים קבעו כי המשטרה אוכפת את מגבלות ההתקהלות רק נגד מפגינים, בעוד אירועים אחרים מתקיימים ללא הפרעה.

"קשה להלום מצב כזה", קבעו השופטים והורו לאפשר את המחאה בכיכר. העובדה שהדיון התקיים בעיצומה של שבת קודש עוררה זעם רב בציבור החרדי, כאשר רבנים ואישי ציבור התקוממו כנגד חילול השבת המזעזע.