כיכר השבת
"יהודים מוגבלים בכותל, ובג"ץ אישר הפגנת שמאל": נתניהו יוצא במתקפה

ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא בהודעה נזעמת נגד בג"ץ לאחר שאלו אישרו הפגנת שמאל תוך כדי המלחמה | לדבריו, "חופש מחאה הוא חשוב, אבל חופש תפילה חשוב לא פחות" (בארץ)

ראש הממשלה יצא בהודעה נזעמת נגד בג"ץ לאחר שאלו אישרו הפגנת שמאל תוך כדי המלחמה, למרות מגבלות פיקוד העורף.

"לא יאומן. בזמן שיהודים מוגבלים בחג בתפילה בכותל, בג״צ אישר הפגנת שמאל בתל אביב", כתב נתניהו. "חופש מחאה הוא חשוב, אבל חופש תפילה חשוב לא פחות. בזמן מלחמה מי שקובע את סידורי הביטחון זה רק פיקוד העורף".

ההודעה פורסמה בעקבות פסיקת בג"ץ שהורתה למדינה לאפשר מחאות בכיכר הבימה בהשתתפות מאות בני אדם, למרות התנגדות פיקוד העורף. השופטים קבעו כי המשטרה אוכפת את מגבלות ההתקהלות רק נגד מפגינים, בעוד אירועים אחרים מתקיימים ללא הפרעה.

"קשה להלום מצב כזה", קבעו השופטים והורו לאפשר את המחאה בכיכר. העובדה שהדיון התקיים בעיצומה של שבת קודש עוררה זעם רב בציבור החרדי, כאשר רבנים ואישי ציבור התקוממו כנגד חילול השבת המזעזע.

8
לסגור את הבג"ץ בהוראת שעה של הממשלה אוהבים את שונאי ישראל. ומתעבים את היהודים שבארץ ישראל. אפשר בזמן מלחמה בהחלטת חירום לסגור את הבג"ץ.
דון יעלון
7
אבל זה ביבי שהחליט להגביל את המתפללים בכותל. לא?
חיים
לא כל דבר קשור לביבי זה היה החלטה של פקע"ר
דפוק
מה פתאום ! פיקוד העורף
משה
6
העיקר כאשר היה אפשרות לעשות שינוי כולם שתקו
לוי
5
די כבר לבג"ץ תשלחו איפה שאתם יכולים
ישראל היום
4
אתה לא מעודכן אדון נתניהו שבדיוק בזמן שקיטרת קצת בגץ דן בתפילות בכותל אבל אולי תאדג לכמה מיגוניותברחבת הכותל כדי שהמתפללים יהיו מוגנים בזמן אזעקה וירוטים אה. מה דעתך לפעול במקום להתבכיין?
ריק
3
עוונותינו גרמו שבג"ץ נהפך לראש התמנון. "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אל ה"
אלי
2
מצחיק איך ביבי קורץ שוב לחרדים, שחקן הדור
לוי
1
ביבי תמשיך להכות בחרדים ולקנות אותם בלשון
אשכנזי

