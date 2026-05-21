שבעה נערים ירו זיקוקים על ניידות משטרה - ונעצרו | צפו בתיעוד

גל התפרעויות אלימות במהלך ימי טרום חג 'עיד אל-אדחא' בדלית אל-כרמל: שבעה קטינים, תושבי היישוב, נעצרו בימים האחרונים על ידי המשטרה בחשד שהשתתפו בהפרות סדר חמורות, שכללו ירי של זיקוקים בכינון ישיר לעבר עוברי אורח וכוחות ביטחון.

במהלך הלילות האחרונים, התמודדו שוטרי תחנת נשר ולוחמי יס"מ כרמל, בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון של המועצה המקומית, מול עשרות קטינים שיצאו לרחובות היישוב והחלו לעשות שימוש נרחב ובלתי חוקי בחומרים נפיצים ומסוכנים.

מחקירת האירועים עולה תמונה חמורה, לפיה הקטינים הפעילו חזיזים ונפצים בעלי עצמה, ואף הגדילו לעשות כאשר ירו זיקוקים בכינון ישיר ומכוון לעבר כלי רכב חולפים, וכן לעבר ניידת משטרה ורכב של השיטור העירוני שהגיעו לטפל באירוע.

במעשיהם סיכנו הנערים באופן ממשי את שלומם של משתמשי הדרך האזרחיים ואת חייהם של הכוחות שפעלו להשבת הסדר.

בעקבות האירועים החמורים, פתחה המשטרה בחקירה מאומצת תוך שימוש באמצעים מגוונים לאיסוף ראיות. החקירה הובילה לחשיפת זהותם של חלק מהמעורבים המרכזיים. שוטרי התחנה יצאו למבצע מעצרים לילי, במהלכו נעצרו שבעה קטינים – חלקם נלכדו תוך כדי שניסו להימלט רגלית אל תוך סמטאות היישוב, ואחרים נעצרו במיטתם בבתיהם.

החשודים הובאו לחקירה בתחנת המשטרה בנשר. בסיום החקירה, הוחלט על מעצרם וכליאתם של שלושה מהקטינים, המוגדרים כמעורבים מרכזיים. במשטרה מבהירים כי החקירה עודנה נמשכת וצפויים מעצרים של מעורבים נוספים בהתפרעויות.

סגן ניצב בן שוסטר, מפקד תחנת נשר, התייחס לאירועים והבהיר את מדיניות המשטרה: "משטרת נשר תמשיך לפעול בנחישות, ללא פשרות, נגד כל גילוי של אלימות והפרת סדר אשר מסכנים את שלום הציבור ואת הכוחות הפועלים בשטח למען ביטחונו".