"פצצה על הכביש": משאית עם 9 צמיגים קרועים נעצרה במחלף בן שמן

אילוסטרציה ( צילום: דוברות המשטרה )

תיעוד חמור של רשלנות מסכנת חיים: משטרת ישראל עצרה משאית עם גרור שהיוותה סכנה ברורה ומיידית לכלל משתמשי הדרך.

במהלך פעילות אכיפה שגרתית שערכה יחידת הרכב הכבד של משטרת ישראל בכביש 444, סמוך למחלף בן שמן, עצרו השוטרים נהג משאית לבדיקה. עם תחילת הבדיקה המקצועית של רכב המשא והגרור שחובר אליו, נדהמו השוטרים לחשוף שורה ארוכה של ליקויי בטיחות חמורים ביותר. הממצא החמור והמדאיג ביותר שהתגלה בבדיקה היה מצב הצמיגים: השוטרים מצאו כי לא פחות מתשעה צמיגים במשאית ובגרור סבלו מחתכים עמוקים ושחיקה קיצונית, והוגדרו כפסולים לחלוטין ובלתי כשירים להמשך נסיעה. בנוסף, התגלו ליקויים נוספים כגון: מראת תשקיף שבורה של הנהג המגבילה את שדה הראייה, תעודת כיול טכוגרף שפג תוקפה, ופגוש שבור. לאור חומרת הממצאים והסכנה המוחשית, החליטו השוטרים להוריד את המשאית והגרור מהכביש באופן מיידי ולאסור את המשך הנסיעה בהם, עד לתיקון כלל הליקויים והצגת אישור תקינות כנדרש בחוק. במקביל, המשטרה זימנה את קצין הבטיחות של החברה שאליה שייכת המשאית לשימוע בפני מפקח של משרד התחבורה, לצורך המשך טיפול מנהלי ובחינת תפקוד החברה.

במשטרת ישראל מבקשים להדגיש בפני נהגי הרכבים הכבדים וקציני הבטיחות כי צמיג שחוק במשאית עלול להפוך כלי רכב השוקל עשרות טונות ל"פצצה מתקתקת" על הכביש.

השילוב הקטלני של עומס משקל, חום הקיץ ומהירות נסיעה, יחד עם צמיג שחוק, עלול להסתיים בהתפוצצות פתאומית ואובדן שליטה בתוך שניות ספורות.

חריצי צמיג שחוקים פוגעים קשות באחיזת הכביש, מאריכים משמעותית את מרחק הבלימה ומסכנים את חייהם של כל הנהגים שסביב המשאית.

"בכל נסיעה חייבים לבדוק שחיקה, לחץ אוויר, חתכים ופגמים בצמיגים", מזכירים במשטרה, ומדגישים כי "ליקויי בטיחות במשאית אינם עבירה טכנית, אלא סכנה ממשית לציבור. אכיפת ליקויי הבטיחות נועדה למנוע את התאונה הבאה, לפני שמישהו נפגע".

יצוין כי בימים אלו, כחלק מהמלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים, מתקיים מבצע רחב היקף בשיתוף אגף התנועה של המשטרה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד). המבצע, הנקרא "מחויבים לחיים", מהווה תוכנית לאומית משולבת שבמסגרתה תוגברה הנוכחות המשטרתית ונוספו ניידות תנועה רבות הפועלות לאכיפה בכבישי ישראל.