כיכר השבת
לא ייאמן

ב'זולות' ואוהלים באמצע היער: כך תפסו השוטרים את השב"חים 

לוחמי מג"ב בשיתוף רשות הטבע והגנים פשטו על יער פלך ואיתרו "זולות" ואוהלים ששימשו למגורים של שב"חים מהרשות הפלסטינית | האוהלים פורקו והחשודים נעצרו והובאו להארכת מעצר (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת המאבק המתמשך בתופעת השוהים הבלתי חוקיים, ביצעו אתמול בשעות אחר הצהריים לוחמי ומתנדבי זרוע היישובים של משמר הגבול במחוז חוף פעילות אכיפה ממוקדת. הפעילות נערכה ביער פלך, הממוקם בסמוך לצומת ולמושב אחיהוד שבצפון, וזאת בשיתוף פעולה עם פקחי רשות הטבע והגנים.

במהלך הסריקות המדוקדקות שביצעו הכוחות בתוך סבך היער, הם נדהמו לאתר מאהל מאולתר שכלל "זולות" ואוהלים שהוקמו בשטח ללא כל אישור.

בתוך האוהלים איתרו הכוחות חמישה שב"חים, תושבי אזור חברון שברשות הפלסטינית, אשר הסתתרו ולנו במקום כשאין בידיהם כל היתרי שהייה חוקיים בישראל.

הכוחות עצרו את החמישה במקום. בנוסף, בחיפוש יסודי שנערך במאהל וב"זולות", איתרו הלוחמים חומר החשוד כסם מסוג חשיש.

לאחר ביצוע המעצרים, פעלו פקחי רשות הטבע והגנים לפירוק מוחלט של האוהלים והזולות כדי למנוע את המשך השימוש בהם.

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

חמשת החשודים הפלסטינים הועברו להמשך חקירה בתחנת גליל מערבי של מחוז חוף, ובסיומה נכלאו. היום, הובאו החשודים בפני שופט בבית משפט השלום בעכו, ולבקשת מעצרם הוארך להמשך מיצוי החקירה בעניינם.

מהמשטרה ומג"ב נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות, בכל זמן ובכל מקום, נגד תופעת השוהים הבלתי חוקיים, וכן נגד אלו המסיעים, מלינים ומעסיקים אותם. "שוהים בלתי חוקיים עלולים להוות פלטפורמה לסיכון ביטחוני ופלילי משמעותי עבור הציבור, ולא נרפה ממאבק זה", נמסר.

משטרהמג"בשב"חיםרשות הטבע והגניםזולה

