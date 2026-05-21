 נחשף בבג"ץ נגד תקצוב מוסדות החינוך החרדיים: קיש מחרים את היועמ"שית

במסגרת עתירת 'יש עתיד' נגד תקצוב מוסדות "החינוך העצמאי" ו"מעיין החינוך התורני", הודיעה היועצת המשפטית לממשלה כי היא מנועה מלגבש את עמדתה בשל סירוב שר החינוך לאפשר לבכירי משרדו להיפגש עמה • השר קיש זועם: "היא מזלזלת בממשלה" (חדשות)

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

הקרב על לימודי הליבה ותקצוב מוסדות החינוך החרדיים מעלה הילוך ומוביל להתנגשות חזיתית וחסרת תקדים בין שר החינוך, יואב קיש, לבין היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.

במוקד הסערה עומדת עתירת מפלגת 'יש עתיד' וארגון 'חדו"ש', המכונה "בג"ץ המיליארד". העתירה דורשת מבית המשפט העליון להתערב בהעברת הכספים למוסדות "החינוך העצמאי" של אגודת ישראל ו"מעיין החינוך התורני" של ש"ס, בטענה כי מוסדות אלו אינם עומדים בדרישות הפיקוח ולימודי הליבה (מתמטיקה, אנגלית ומדעים).

לאחרונה הציע בג"ץ מתווה הסדרה לנושא, והיועמ"שית נדרשה לגבש את עמדתה לקראת המשך ההליכים.

במהלך השבוע, דרשה היועמ"שית בהרב-מיארה לקיים פגישה אישית ודחופה עם הדרג המקצועי הבכיר במשרד החינוך – ובהם מנכ"ל המשרד, מנהל המחוז החרדי, וסמנכ"לית אגף כוח אדם בהוראה – כדי לדון בסוגיית העתירות.

אולם השר קיש, שחש כי המהלך נעשה "מאחורי גבו" וללא תיאום עמו, הטיל וטו מוחלט ואסר על בכירי משרדו להשתתף בישיבה.

בהודעת עדכון שהוגשה לבג"ץ מטעם הפרקליטות, נמסר כי בשל סירובו של השר קיש, "היועצת המשפטית לממשלה נמנעת מאפשרות לגבש את הודעת העדכון... כפי שהורה בית המשפט".

הרקע לסירוב החריף של קיש נעוץ במשקעים קודמים. בלשכת השר טוענים כי לפני כשבועיים, זומנה ישיבה בראשות מזכיר הממשלה יוסי פוקס, בהשתתפות השר קיש והיועמ"שית, במטרה לדון במחלוקות המקצועיות סביב החינוך החרדי ובשאלת הייצוג הנפרד של השר בבג"ץ.

"היועמ"שית, שזומנה כנדרש לפגישה, זלזלה והתעלמה לחלוטין מזימונה על ידי מזכיר הממשלה", טען קיש. במקומה של בהרב-מיארה נשלחה המשנה שלה, עו"ד אביטל סומפולינסקי.

בשיחה שקיים קיש עם עו"ד סומפולינסקי לאחר מכן, הוא הטיח דברים קשים ביועמ"שית והבהיר כי מעתה הנתק יהיה מוחלט. "אני רואה בגלי שחקנית פוליטית. אני לא חושב שהיא ראויה לתפקידה, ולכן כל התנהלות מקצועית של גורמי המקצוע במשרד החינוך תתנהל מול גורמי המקצוע אצלכם [במשרד המשפטים], ללא השתתפותה של בהרב-מיארה עצמה", הבהיר שר החינוך. "עד שהיועמ"שית לא תשנה את יחסה אליי כשר, למזכיר הממשלה ובכלל לכל הממשלה - אין לה מה לבקש להיפגש עם גורמי המקצוע".

סומפולינסקי השיבה לקיש באזהרה: "אני חושבת שלא לאפשר ליועצת לשמוע את גורמי המקצוע במשרד החינוך, ימנע מגורמי המקצוע בחינוך לבוא לידי ביטוי. מבחינתנו זה דבר מאוד חמור שגורמי המקצוע לא יוכלו להגיע".

השר קיש, מצדו, דחה את הטענה וקבע כי משרדו ימשיך לספק בכתב ומול המשנה ליועמ"שית את כל המענים המקצועיים הנדרשים: "אין כל חשיבות לנוכחותה הפיזית [של היועמ"שית]. תשובה מקצועית קיבלתם, ותקבלו את כל ההתייחסויות המקצועיות הנדרשות".

קיש אף הוסיף כי "כאשר במקביל מתעלמת היועמ"שית מבקשת מזכיר הממשלה לפגישה עמי, וכן מסרבת לאפשר לי ייצוג נפרד, עולה חשש כבד לגבי המניעים שמאחורי הפגישה עם גורמי המקצוע".

בעקבות הודעת הפרקליטות לבג"ץ, במפלגת 'יש עתיד' תקפו בחריפות את התנהלותו של השר קיש והאשימו אותו בניסיון טיוח למען המוסדות החרדיים. "מההודעה שהוגשה לבית המשפט עולה כי קיש מסרב לאפשר לאנשי המקצוע לשבת עם היועמ״שית", נמסר מטעם המפלגה. "בפועל, הם מסתירים מידע ומתנגדים לחשיפת נתונים וחומרים מקצועיים הנוגעים לפיקוח על המוסדות החרדיים, בניגוד לחוק".

ב'יש עתיד' הודיעו כי בכוונתם לדרוש מהשופטים להחמיר את הצעדים נגד הרשתות החרדיות: "אנו דורשים כי אם המשרד לא יקבל את עמדת היועמ״שית ויפעיל פיקוח אמיתי על לימודי הליבה, בית המשפט יורה על הפחתת התקציבים למוסדות שאינם עומדים בדרישות".

בג"ץיש עתידגלי בהרב-מיארהיואב קיש

8
יש עתיד.לפיד המלומד בראש.שאפילו תעודת בגרות אן לו.דעו לכם הלומדים גמרא ועוד בעיון.הם חכמים יותר מהפרופסורים שלכם.בחוכמה בבינה.
מנחם
אז קדימה, תראה לנו איך אתה מפתח את מערכות ההגנה וההתקפה הבאות באמצעות פסוקים מהגמרא.
סבב שישי במילואים
לידיעתך מי שפיתח את כיפת ברזל זה חרדים אנשים שיושבים בערב ועמלים בתורה ורק לידיעה שעל ידי פסוקים אפשר לברוא הכל הבעיה שאתה כנראה עוד לא זכתה לטעום טעם אמיתי של תורה
משה
פעמים הברכה והאור שמביא לומד תורה מביא לזה שלא צריך נשק...אגב כמוך בכלל רצו להיות באוגנדה וכיום כל הצאצאים שלהם היו מתבוללים בעולם..
נונו
אז מה אתה רוצה כפיים ?.. כמוך יש עשרוצ אלפים וגם חרדים.. לעומת הסבב שלך חרדים מתנדבים עשרות שנים רצוף אז אל תתגאה .. גם לפני כיפת ברזל שרדנו ללא כל טכנולוגיה רק בזכות התורה .. תלמד על מלחמות ישראל .
סבב שישי במילואים??
7
כך ראוי לכל נבחרי הציבור לנהוג מול המאפיונרית
יעל
6
לפיד תן כסף לערבים הם לומדים הכל איך להרוג יהודים ככה זה מי שמרחם על אכזרים מתאכזר על רחמנים אתה פשוט מסכן מסכן
דודי
5
מתהלכת ורצה ידיעה כי הגורם היחיד שיצליח להזיז את גלי ממקומה/עמדתה ללא כל אפשרות התנגדות מצידה או מצד הבג"צ, הוא . . . . . . זק"א.
כספי
4
מבחני המיצ”ב האחרונים הוכיחו שגם הציבור הכללי לא עומד בדרישות הליבה. להם גם הולכים לקצץ בתקציב?
חלם
3
צריך למנוע תקצוב ממוסדות שלא לומדים יהדות¡¡!!!!!!!!.
ששש
2
לגלודנ קוף ובבצ'יק " הממולחים" זה לא מפריע להסתוחבק עם יחשיך לפיד ולהתפאר יחד שהפילו את הממשלה
בועז
תתפלא השמאל ככ אוהב את עצמו שיתן הכל בשביל לקבל שילטון
נכון
1
כן לפיד ראינו מה שווה הליבה שלך אפילו בגרות לא הוצאת תואר קיבלת דרך אבא וחברים בתקשורת אפילו מבחני קבלה לא עברת ..
תראו מי מדבר הכשלון המהלך

