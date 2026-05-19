חברת הכנסת טלי גוטליב פנתה לבוחרי מחנה הימין בסרטון חדש שהפיצה, והביעה שמחה על החלטת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, להגיש נגדה כתב אישום.

חברת הכנסת טענה כי הצעד המשפטי יוביל בסופו של דבר להישג משמעותי עבור תומכיה. היא פתחה את דבריה ואמרה "בוחרי ימין יקרים, אין יום שאני שמחה כמו היום הזה בו הודיעה מיארה על הגשת כתב אישום נגדי, כי סוף כל סוף אני אספק לכם בעזרת השם כזו תמונת ניצחון כמו שלא דמיינתם".

בהמשך דבריה הבהירה חברת הכנסת כי בכוונתה לפעול בנחישות מול הגורמים המובילים את ההליך המשפטי נגדה, אותם הגדירה כפוגעים במחנה הפוליטי שלה. גוטליב הדגישה את מחויבותה למאבק ואמרה "אני אכניע את הרודפות הזו, את הפשע הזה שמפגע במחנה הימין מכל וכל".

חברת הכנסת הוסיפה ותיארה את פועלה כהקרבה אישית שנועדה להגן על המדינה ועל מוסדותיה השלטוניים מפני פעולות שירותי הביטחון. בדבריה תקפה את התנהלות הארגון כלפי דרגים מדיניים בכירים וציינה "אני בסך הכל מה שנקרא אעלה על הגרדום כדי להגן על המדינה הזו, כדי להגן על המדינה מהשב"כ שעשתה שפטים על ראשו של ראש הממשלה".

בדבריה הציגה חברת הכנסת את כתב האישום נגדה כחלק ממגמה נרחבת יותר של חקירות המופנות כלפי שורה של נבחרי ציבור וממשל מהימין. גוטליב פירטה את טענותיה ואמרה "תבינו, הם עושים נגדי, הם עושים נגד נתניהו, הם עושים נגד חבר הכנסת אלמוג כהן, נגד השר בן גביר, א-לוהים ישמור, חקירות, חקירות, חקירות ועוד חקירות".

לטענת חברת הכנסת, ריבוי החקירות וההליכים המשפטיים נועד להסיט את תשומת הלב הציבורית מאירועי מתקפת הפתע. היא הסבירה את תפיסתה לגבי המניעים מאחורי הצעדים הללו ואמרה "ואתם יודעים למה? למה מנסים לעשות פה מיסוך כזה גדול? כדי לטשטש את המחדל, כדי לטשטש את מה שקרה פה בשביעי לאוקטובר".

לקראת סיום דבריה פנתה חברת הכנסת ישירות לציבור התומכים וקראה להם להפגין חוסן ולא להרתע מהמהלכים המשפטיים המדוברים. גוטליב ביקשה לחזק את ידיהם והצהירה "אל תפחדו, אל תפחדו, אל תפחדו, אל תפחדו משום דבר, כי הניצחון יהיה מוחץ".

חברת הכנסת חתמה את הסרטון בהבטחה חוזרת להשגת ניצחון משפטי וציבורי מול הגורמים המעורבים בתיק, תוך שהיא מדגישה כי המחנה לא ייסוג מעמדותיו. גוטליב סיכמה את מסרה ואמרה "נגד מיארה, נגד שקמה ברסלר, נגד המערכת, אנחנו ננצח. כי בסוף הרי אמרתי לכם, אני אתן לכם תמונת ניצחון מוחצת, מוחצת, מוחצת, מכל כיוון. הימין לא ירכין ראש מול המערכת הזאת".