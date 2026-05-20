גפני יצא מהכלים: "האישה הזאת עושה ככל שעולה על רוחה"

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני יצא במסר תוקפני נגד היועמ"שית גלי בהרב מיארה שעכבה אישור עמותות חרדיות, ויצא בקריאה לראש רשות המיסים שלא להתייחס לדעתה.

כזכור, היועמ"שית קבעה כי על המדינה להפסיק לממן באופן ישיר או עקיף את פעילותן של עמותות חרדיות - באמצעות הענקת הטבת זיכוי מס לתורמים למוסדות לפי סעיף 46 לפקודת המס.

מדובר בסעיף המעניק הטבת מס לחברות שתורמות מס לעמותות - אשר היווה תמריץ עיקרי להעברת הכספים לעמותות החרדיות.

"האישה הזאת בהרב מיארה עושה ככל העולה על רוחה כאילו המדינה שייכת לה. היא פוגעת במאות עמותות מהמגזר השלישי שממתינות לאישור סעיף 46", התבטא גפני נגד מיארה.

לדבריו, "במשך שבועות ארוכים פעלנו בשקט כדי להביא לפתרון הסוגיה ולאשר את העמותות בועדת הכספים, אך לצערנו ללא הצלחה. הכל רק משום שהיא החליטה שאסור לאשר אותם, בהחלטה שאינה חוקית בעליל".

"אני קורא לראש רשות המיסים לא להקשיב לה ולהביא את הנושא לדיון ואישור ועדת הכספים בהתאם לחוק. השנאה מעבירה אותה על דעתה", סיכם גפני.