כיכר השבת
מלחמה ביועמ"שית

גפני יצא מהכלים: "האישה הזאת עושה ככל שעולה על רוחה"

גפני תקף את היועמ"שית גלי בהרב מיארה על עיכוב אישור עמותות בוועדת הכספים | הוא קרא לרשות המיסים להתעלם מדעתה ולהביא לאישור (בארץ)

8תגובות
חבר הכנסת משה גפני (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

ח"כ משה גפני יצא במסר תוקפני נגד היועמ"שית גלי בהרב מיארה שעכבה אישור עמותות חרדיות, ויצא בקריאה לראש רשות המיסים שלא להתייחס לדעתה.

כזכור, היועמ"שית קבעה כי על המדינה להפסיק לממן באופן ישיר או עקיף את פעילותן של עמותות חרדיות - באמצעות הענקת הטבת זיכוי מס לתורמים למוסדות לפי סעיף 46 לפקודת המס.

מדובר בסעיף המעניק הטבת מס לחברות שתורמות מס לעמותות - אשר היווה תמריץ עיקרי להעברת הכספים לעמותות החרדיות.

"האישה הזאת בהרב מיארה עושה ככל העולה על רוחה כאילו המדינה שייכת לה. היא פוגעת במאות עמותות מהמגזר השלישי שממתינות לאישור סעיף 46", התבטא גפני נגד מיארה.

לדבריו, "במשך שבועות ארוכים פעלנו בשקט כדי להביא לפתרון הסוגיה ולאשר את העמותות בועדת הכספים, אך לצערנו ללא הצלחה. הכל רק משום שהיא החליטה שאסור לאשר אותם, בהחלטה שאינה חוקית בעליל".

"אני קורא לראש רשות המיסים לא להקשיב לה ולהביא את הנושא לדיון ואישור ועדת הכספים בהתאם לחוק. השנאה מעבירה אותה על דעתה", סיכם גפני.

משה גפניועדת הכספיםגלי בהרב-מיארהתקציביםרשות המיסים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
מה עשית בשביל זה חוץ מלצעוק ?
בלה בלה
6
להתפקח השמאל שולט במדינה דרך בתי המשפט...לא יהיה חוק גיוס אלה עם ממשלת שמאל חרדים
הסבר
5
אחרי הבחירות כנראה תצטרף אליה
בוקר טוב
4
אלף כותרות מפוצצות ביתד נגד היועמישת . לא תסתיר את כישלונכם בנושא הגיוס
יון
זה לא כשלון החכי"ם! היה כאן שבעה באוקטובר והכל השתנה מהקצה לקצה מה אתם רוצים מהחכי"ם
מאיר
3
גפני אתה יושב על הברז . אל תעביר כספים בכלל למערכות הפוגעות בעם היהודי. הבגץ מנגנון היועצת המשפטית. תפעיל כוח נגדם . אין העברת כספים .
גפני
2
נזכרת סוף סוף שיש כאן מרשעת 'קלפטה' שהורסת את המדינה? כבר ארבע שנים היא עושה את זה וכבודו שותק?
מאיר
1
הקפלניסטים הצליחו באמצעות הפרוקסי מיארה לחרחר ריב ומדון בגוש הימין, להפוך לומדי תורה לעבריינים ולקחת פת לחם ממשפחות עניות. בקדנציה הבאה, הפוליטיקאים החרדים חייבים להצטרף לכל יוזמה שמסרסת את הקפלניסטים ושלוחיהם במערכת המשפט ובכלל המערכות במדינה. בלי זה אין להם מה לעשות בכנסת.
גדי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר