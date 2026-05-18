"אין לקבל מהיועמ"שית הנחיות": שר המשפטים בהוראה חריפה

לוין ברומניה ( צילום: דוברות )

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין יצא הערב (שני) במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בעקבות ההתפתחויות האחרונות בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד.

"הערב שוב ברור מתמיד מדוע העברתי בממשלה החלטה להדיח את גלי בהרב מיארה", מסר לוין בהודעה חריגה בחריפותה. "פעולותיה הפוליטיות הבלתי פוסקות, כדי להכשיל את הממשלה ולסכל את מהלכיה ואת מדיניותה, הגיעו לשיא חדש בעניינו של האלוף רומן גופמן".

בג"ץ בעתירה נגד מינוי גופמן ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

"ניסתה לפגוע אנושות בשמו הטוב" ישראלים פגשו איראנית במסעדה בלונדון, שביקשה להעביר מסר לנתניהו יאיר טוקר | 20:11 חשד לפיגוע: אוטובוס התנגש בעץ בתל אביב, פצועים אנוש וקשה מישאל לוי | 20:23 שר המשפטים התייחס למהלכים שביצעה היועמ"שית בניסיון למנוע את מינויו של גופמן. "אי אפשר לעבור לסדר היום על המהלכים שביצעה, בנסיון נואש למנוע את מינויו של גיבור ישראל לראש המוסד, תוך שבדרך ניסתה לפגוע אנושות בשמו הטוב", ציין לוין. כזכור, בית המשפט העליון הורה היום על מסירת תצהיר חסוי של תא"ל ג' לראש הממשלה ולאלוף גופמן, לאחר שהיועמ"שית ניסתה להסתיר את החומרים מהם. גופמן עצמו תקף את בהרב-מיארה בחריפות, וטען כי "האמור בדבריה איננו אמת" וכי היא "מתנהלת בחוסר תום לב".

רומן גופמן ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

קריאה להפסיק לעבוד עם היועמ"שית

לוין הבהיר כי מאז ההחלטה להדיח את בהרב-מיארה, הוא אינו מזמין אותה לישיבות ואינו עובד איתה. "הגיע הזמן שלא אהיה כמעט היחיד שנוהג כך", הדגיש השר. "הממשלה חייבת לעמוד סוף סוף מאחורי ההחלטה שקיבלנו".

שר המשפטים פירט את הצעדים שלדעתו יש לנקוט: "הגיע הזמן להפסיק להזמין אותה לישיבות הממשלה והקבינט, להפסיק לקבל ממנה חוות דעת, ולהורות לכל הדרגים הכפופים לממשלה, ובראשם לחשב הכללי ולמפכ״ל המשטרה, שלא לקבל ממנה עוד שום הנחיה משפטית".

לוין סיים את דבריו בקריאה נחרצת: "דרשתי זאת מזמן, והגיע העת שזה יעשה".

בימים האחרונים התגברה הביקורת על התנהלותה של בהרב-מיארה, לאחר שהתברר כי היא הגישה מסמכים חסויים לבית המשפט מבלי לאפשר לראש הממשלה ולאלוף גופמן לעיין בהם. ראש הממשלה נתניהו אף הגיש בקשה להסרת החיסיון מהמסמכים, בטענה שמדובר בניסיון ליצור "עננה מלאכותית" סביב המינוי.