"חילול שבת ללא הצדקה": נציב השופטים נגד שופטי בג"ץ 

סערה במערכת המשפט בעקבות החלטה תקדימית של נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט (בדימוס) אשר קולה. הנציב קבע היום (רביעי) כי התלונות שהוגשו נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים חאלד כבוב ויחיאל מאיר כשר, בגין מתן החלטות שיפוטיות במהלך השבת, נמצאו מוצדקות ומהוות פגיעה באמון הציבור.

האירוע שהוביל לתלונות התרחש בחודש אפריל האחרון, אז פרסם הרכב השופטים שלוש החלטות במהלך יום המנוחה במסגרת עתירה שעסקה באישור הפגנות.

בעקבות זאת, רבנים, נבחרי ציבור ועמותות שונות הגישו תלונות חריפות לנציבות, בטענה ל"חילול שבת גמור ופגיעה בדמותה היהודית של המדינה", תוך הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה. המתלוננים טענו כי לא הייתה כל דחיפות אמיתית שהצדיקה עבודה שיפוטית בשבת.

מנגד, השופטים ביקשו לדחות את התלונות וטענו כי מדובר היה בסוגיה של "פיקוח נפש" או "מניעת נזק רציני" לביטחון המפגינים והשוטרים. לטענתם, מכיוון שפיקוד העורף הגיש את תגובתו רק בשבת, וההפגנות תוכננו להתקיים בכל מקרה, נדרשה החלטה משפטית דחופה.

הנציב קולה דחה את טענות השופטים מכל וכל. לאחר שהבהיר כי בסמכותו להתערב בנושא תחת ההגדרה של "דרך ניהול המשפט", קבע הנציב כי במכלול הנסיבות לא קמה שום דחיפות שהצדיקה מתן החלטות בשבת. לדבריו, הרכב השופטים ראוי ויכול היה למצוא פתרונות דיוניים חלופיים שהיו מונעים את חילול השבת.

כדי לבסס את החלטתו, נשען הנציב על מעמדה של השבת בחוק יסוד: הלאום, ואף ציטט מפסיקתו של נשיא העליון לשעבר אהרן ברק, שקבע כי "השבת מקפלת בחובה את תמצית צביונה של היהדות".

"על בית המשפט העליון מוטלת חובה מוגברת לכבד את קדושת השבת ולפעול במסגרת החריגים בצמצום ובזהירות יתר", נכתב בהחלטה. קולה חתם את דבריו בביקורת נוקבת כלפי השופטים: "הציפייה מהרכב שופטי בית המשפט העליון... היא שיתעטפו הן 'בגלימתם היהודית' והן 'בגלימתם הדמוקרטית'. הציבור מצפה שהדיון יתנהל תוך הגנה על ערכי היסוד של מדינת ישראל, כשהשבת תהיה נר לרגלם... בענייננו, לא כך נעשה".