למרות שלא אותר גורם מלווה

בג"ץ דחה את בקשת לוין: השופט בדימוס אשר קולה לא ילווה את חקירת הפצ"רית

בג"ץ דחה את בקשתו החוזרת של שר המשפטים יריב לוין למנות את נציב התלונות על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, למלווה חקירת הפצ"רית, לאחר שהגיע ל"מבוי סתום" בניסיון למנות גורם אחר שילווה את החקירה | לוין תקף: "מערכת אשר איבדה את הבושה" (משפט)

השופט אשר קולה (צילום: David Cohen/Flash90)

בקשתו החוזרת של שר המשפטים יריב לוין למנות את נציב התלונות על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, למלווה חקירת הפצ"רית, נדחתה הבוקר (שלישי) על-ידי בג"ץ.

לוין, ביקש מבג"ץ לשקול שוב את מינויו של קולה ולהוציאו לחופשה מתפקיד נציב התלונות על השופטים, וזאת לאחר שהגיע למבוי סתום במינוי מלווה לפי התנאים שהציב בג"ץ.

אלא ששופטי בג"ץ, החליטו, כאמור, לדחות את הבקשה. "הקשיים המתוארים בכל הנוגע לאיתור מועמד למינוי כגורם מלווה, אשר יעמוד בקנה אחד עם הוראות החוק ועם האמור בפסק דיננו, ויאות לקבל על עצמו את התפקיד, אין בהם כדי לאפשר מינויו של גורם מלווה שלא בהתאם לדרישות הדין", כתבו השופטים בהחלטתם.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הגיב להחלטה ואמר כי "מהיום שהתפוצצה פרשת הפצ״רית היה ברור שבמשטרה לא מתכוונים לקיים חקירה אמיתית. פעולות חקירה בסיסיות לא נעשו, עדי מפתח לא נחקרו, והומצאה במשטרה מדיניות חדשה של הימנעות ממעצרים, אשר כשלעצמה הייתה שיבוש של החקירה.

"כשהתברר שהמשטרה גם מאפשרת לעו״ד בהרב מיארה ולאנשי הפרקליטות להתערב בחקירה, פעלתי מיד כדי להרחיק אותם מכל מעורבות בה. בד בבד מיניתי את השופט אשר קולה למלווה החקירה. האיש שאין חולק על כישוריו ועצמאותו.

"מאז מינויו, ולאחר מכן גם כאשר ניסיתי למנות לתפקיד את השופט בדימוס בן חמו, לא חדלים שופטי בג״ץ מתעלולים, במטרה לסכל מינוי מלווה ולאפשר למשטרה להמשיך בהתנהלותה החמורה. פעם אחר פעם אתגרתי את בית המשפט במינויים ראויים ובפתרונות לבעיות המומצאות אשר השופטים העלו יש מאין".

לוין הוסיף ותקף את בג"ץ: "השופטים קבעו כללים שמצמצמים לאפס את האפשרות למנות מלווה נטול פניות. כל השמות שנזרקו לחלל האוויר נבדקו ולא עמדו בקריטריונים.

"כך נראית מערכת אשר איבדה את הבושה, אשר יודעת שריחות השחיתות והאיפה ואיפה עולים ממנה, ואשר נאחזת נואשות בשררה ובכוח גם במחיר אובדן מוחלט של אמון הציבור בה ובראשיה.

"האחראים למחדל ולטיוח לא יוכלו להסתתר לנצח מאחורי גלימות השופטים, וכאשר האמת תחשף, הם לא יוכלו לומר ״לא ידענו״, ״לא פעלנו כדי לסגור את התיק לחברנו על חשבון חיילי צה״ל וזכותם לצדק".

כזכור, לפני כחודש, קבע בג"ץ כי אשר קולה לא יכול לפקח על החקירה ואפשר לשר המשפטים לוין לבחור מועמד אחר.

בין התנאים שהציבו שופטי בג"ץ: עובד מדינה בכיר, משפטן שעוסק בתפקידו בליווי חקירות והעמדה לדין פלילי, ושלא יהיה בעל זיקה פוליטית.

בפנייתו לבג"ץ, בה ביקש שוב למנות את קולה, כתב השר לוין כי עסק "באופן אינטנסיבי וללא הרף בניסיון להטיל את התפקיד על עובד מדינה העומד באמות המידה אשר נקבעו על ידי בית המשפט".

הוא ציין כי פנה לעשרות גורמים אך נתקל בקושי לאתר גורם שיהיה מתאים לתפקיד, למרות זאת, כאמור, בג"ץ החליט שלא לאשר את מינוי קולה.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
נ נח
במקום המשפט שם הרשע
6
לוין תמים,,, הרי הבגצ חפץ שלא יהיה מלווה ..כדי להגן על הפצרית והיועמשית ימש
גאון גדול
5
חייבים לרסן את בגץ אמנם יש שופטים בירושלים אבל קודם צריך שיהיה מחוקקים בירושלים
יחיאל
אתה טועה אין שופטים יש מתחזים לשופטים
אפשטיין חרדק
4
השופט קולה כל כך מטומטם שלא רואה שמשתמשים בו ככלי ניגוח ? ואם לא אז איזה אוביקטיביות יש לו לשפוט ?
אזרח
3
הכל צפוי, בשביל מה בכלל לוין פנה לבגץ הרי ידוע שהם מחפים על הפצרי,ת, מקום המשפט שם הרשע
אפשטיין חרדק
2
בג"ץ הוא השופט ולא ביבי ולא לויןןןן. אני מחכה מתי ילכו הביתה הרמאים אלה .
יופי.אני שמח!
1
הבג"ץ כגוף מושחת מונע בכל דרך קלוקלת את חקירת הבוגדת המושחתת הפצרית
ישראל אנגלמן

