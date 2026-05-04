השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, קיים הערב (שני) הערכת מצב מקיפה בהר מירון לקראת הילולת רבי שמעון בר יוחאי, בהשתתפות שר התקשורת שלמה קרעי וצמרת כוחות הביטחון במדינה.

בהערכת המצב השתתפו מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, נציב כבאות והצלה רב טפסר אייל כספי, הסמפכ"ל ניצב אמיר חצרוני, מפקד מחוז צפון ניצב מאיר אליהו, מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל שימי אלבוים וסגל הפיקוד הבכיר.

קריאה דרמטית: 'אל תגיעו למירון'

בסיום הערכת המצב, מסר השר בן גביר מסר חד משמעי לציבור: "השנה במירון אנחנו בסימן ונשמרתם לנפשותיכם - אנחנו קוראים לציבור לא להגיע. אני מבין את לב כל הציבור שרוצה לשמוח ולחגוג, מגיע לכולנו. אבל השנה כמו שאמרו כל גדולי הרבנים: פיקוח נפש, אל תגיעו למירון".

השר הדגיש כי ההחלטה מבוססת על שיקולים ביטחוניים ועל הוראות גדולי ישראל, תוך התייחסות למצב הביטחוני המורכב בצפון הארץ ולהגבלות שהוטלו על ידי פיקוד העורף.

שבחים לשוטרים: 'עובדים בעדינות רבה'

בן גביר ציין את עבודת כוחות הביטחון בשטח: "אני רוצה לשבח את השוטרים שנמצאים במחסומים בקור, בתנאים לא פשוטים ופועלים בעדינות רבה יש להדגיש. השוטרים עובדים בצורה מאוד עדינה ורגישה ואנחנו קוראים לציבור אל תגיעו למירון אל תסכנו את החיים שלכם".

כזכור, השנה נקבע מתווה מצומצם להילולת הרשב"י הכולל שלוש הדלקות בלבד - ההדלקה המרכזית של האדמו"ר מבאיאן, ההדלקה של הציונות הדתית בראשות הגר"ש אליהו, וההדלקה של עדות המזרח בראשות הראשון לציון הגר"ש עמאר.

רקע: מתווה מצומצם בעקבות המצב הביטחוני

המגבלות המחמירות השנה נקבעו בעקבות החלטת פיקוד העורף והמשטרה, על רקע המצב הביטחוני בצפון. במקביל, הראשון לציון הגר"ש עמאר יערוך הערב את ההדלקה המסורתית הספרדית בירושלים במקום במירון, במעמד שיתקיים ברחבה שמול מוסדות "שמע שלמה" בבית וגן.

המתווה שגובש נועד לשמר את מסורת ההילולה תוך שמירה על ביטחון הציבור, כאשר רק מספר מצומצם של משתתפים יוכלו להגיע להר מירון עצמו.