האדמו"ר מבאיאן בהדלקה המרכזית בשנה שעברה ( צילום: David Cohen/Flash90 )

לאור המצב הביטחוני והמגבלות המחמירות שהטילו כוחות הביטחון ופיקוד העורף, ובהתאם לחוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון - השנה לא יתאפשר לרבבות עמך בית ישראל לעלות לציון הרשב"י במירון בל"ג בעומר, כמדי שנה. "כיכר השבת" מעביר לכם בשידור חי את ההדלקות ממירון ומירושלים והחגיגות.

בעקבות החלטת פיקוד העורף על החמרה משמעותית של ההגבלות לאורך ימי ההילולה, והודעת המשטרה על ביטול אירועי ההילולה, גובש מתווה אשר נועד לקיים ככל האפשר את קיום מסורת הילולת הרשב"י במירון.

עיקרי המתווה:

יאורגנו 3 הדלקות לשימור המסורת - ההדלקה המרכזית של האדמו"ר מבאיאן (חסידים), ההדלקה המסורתית של עדות המזרח ע"י הגרש"מ עמאר (הדלקה שבוטלה ע"י הרב), וההדלקה המסורתית ע"י רבני הציונות הדתית. בכל הדלקה ישתתפו עד 200 איש שהגעתם למקום תאורגן ע"י הקהילה המדליקה, אשר תתבקש לתת ייצוג לכלל רבני קהילות ישראל אשר להן מסורת הדלקה במירון. ההדלקות יתקיימו בשעות הערב של יום שני, ליל ההילולה. המתווה גובש מתוך נקודת הנחה העובדתית שבמתחם מירון נמצאים בהיתר כמה אלפי אנשים, ויש לפעול ככל הניתן לנהל את הקהל במקום בבטחה. סדרנים יפעלו בציון בדומה לשנים קודמות במטרה לאפשר למשתתפי ההילולה להתפלל בבטחה במקום. במטרה לנהל בבטחה את הקהל שכבר נמצא במירון בהיתר, יפעלו המתחמים הבאים: 1. אזור הציון; 2. מתחם בני עקיבא; 3. מתחם הרב בניהו שמואלי; 4. מתחם הרב אבוחצירא; 5. מתחם נוחות שזיפרון; 6. מתחם אור הרשב"י; 7. מתחם נוחות כניסה למירון. בחצר מערת הציון תפעל התזמורת המסורתית של ל"ג בעומר במירון.

יצויין כי על מנת להמשיך את המסורת רבת השנים יגיע הראשל"צ הגרש"מ עמאר לפנות בוקר להר מירון ויערוך הדלקה בהשתתפות מספר מצומצם מתלמידיו.

שימו לב:

לא תתאפשר הגעה למירון כלל, לא על ידי רכבים פרטיים ולא על ידי אוטובוסים (כולל רבנים / אישי ציבור).

המתווה יפעל בכפוף לכך שיישמר הסדר הציבורי במתחם מירון וכל עוד יתאפשר ניהולו באופן אזרחי.

המתווה כפוף להגבלות פיקוד העורף והנחיות משטרת ישראל

הבוקר, משטרת ישראל מחוז צפון, אגף התנועה ולוחמי משמר הגבול, סיימו את הפריסה המבצעית להבטחת שלום הציבור ובטחונו בהר מירון.

הכוחות פרוסים ברחבי ההר, בדרכים המובילות ליישוב מירון ובכל צירי התנועה הראשיים המובילים למירון, מווסתים ומכוונים תנועה ומונעים כניסת רכבים והולכי רגל בלתי מורשים לאזור היישוב מירון.

חסימות סגורות לכיוון מירון:

כביש 89 עין זיתים

כביש 89 צומת המועצה האזורית

כביש 866 צומת שמאי

חסימות נוספות:

כביש 866 צומת פרוד

כביש 866 צומת חנניה

כביש 89 מחלף אליפלט

כביש 89 כיכר צפת

צומת ביריה היציאה מצפת

כביש 886 דלתון

כביש 89 צומת ג׳יש

כביש 89 צומת חירם

משטרת ישראל קוראת לציבור לגלות אחריות אישית וערבות הדדית, ולחגוג את הילולת הרשב"י השנה בבתים, בבתי הכנסת ובתוך הקהילות במקום מגוריהם.

בצל האיומים הביטחוניים בצפון, מבהירים במשטרה כי הימנעות מהגעה לצירים חסומים היא הדרך הנכונה לשמור על מסורת ישראל בשמחה ובבטחה.

המשטרה מבהירה כי "לא תאפשר לגורמים קיצוניים להפוך את המקום הקדוש לזירת אלימות, ותפעל למצות את הדין עם כל מי שיסית לאלימות או יפעל כנגד השוטרים המבצעים את תפקידם".

שידור חי: ההדלקה של הציונות הדתית במתחם בני עקיבא (צילום: שיא לייב)