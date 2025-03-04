השופט בדימוס אשר קולה קבע כי התלונות נגד נשיא העליון יצחק עמית ושופטים נוספים, שפרסמו החלטות בשבת, נמצאו מוצדקות. הנציב דחה טענות ל"פיקוח נפש" ומתח ביקורת חריפה על הפגיעה בצביון המדינה: "הציבור מצפה שיתעטפו גם בגלימתם היהודית" (משפט)
ברוב של 56 חברי כנסת אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן שמשנה את שיטת הבחירה של נציב תלונות הציבור על שופטים ומבקשת לשים סוף לחבר מביא חבר כך שנציב תלונות הציבור על השופטים ייבחר ללא וטו של נשיא העליון | האופוזיציה כמובן עוררה גל מחאה נגד "המהפכה המשפטית" (חדשות)
לאחר הפרסום המרתיח על השופט עם האמירות השנויות במחלוקת, שהורה להסיר את דגל ישרא, שר הפנים ארבל שיגר מכתב לנציב תלונות הציבור, בו הוא כתב: ״רבים מאנשי גופי אכיפת החוק איבדו את חייהם במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. זו העת להודות לאנשי כוחות הביטחון, לחזק אותם ולסמוך על שיקול דעתם בתחומים המצויים במומחיותם ולא להתעקש על עניינים שאין זה ראוי להתעקש עליהם, וודאי כשעסקינן בהצגת דגל המדינה״ (חדשות)